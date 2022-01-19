Спортивный мультсериал «Спорт Тоша» впервые выходит на YouTube

«Спорт Тоша» — веселая энциклопедия видов спорта для детской аудитории (26 серий по 3 минуты), на YouTube-канале «ЯРКО» 19 января появятся первые 10 эпизодов.

Друзья Дракоша Тоша и львенок Лева хотят стать спортсменами, но пока не определились, в каком виде спорта, потому пробуют разные. В этом им помогают герои сериала и волшебный персонаж Тойройчик, тайны видов спорта и правила соревнований друзьям открывают ожившие спортивные предметы, а птиц-комментаторов озвучили звезды спортивной журналистики Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и Дмитрий Занин.

Авторы ставили для себя цель показать детям мир спорта как удивительное пространство возможностей, где каждый может найти себе спорт по душе и по силам, а победа зависит от старания и дружной команды. В каждой серии – простые и доступные упражнения, которые дети могут повторить тут же.

«Спорт Тоша» транслируется на телеканале «Матч!» и платформе IVI, а выхода его на YouTube ждали и дети, и взрослые.

Сериал «Спорт Тоша» — один из первых сериалов анимационной студии Группы компаний ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-Медиа», созданной в мае 2021 года (в настоящее время в работе у студии 12 проектов). Сериал создан в партнерстве с телеканалом «Матч!».

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