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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фонд Потанина провел дискуссию о проектном опыте музеев на форуме «Музейный гид – 2024»

editor
By editor
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оксана орачева

В рамках ежегодного форума «Музейный гид – 2024» состоялась панельная дискуссия «Проектный опыт музея и масштабы развития. Как за инициативой увидеть будущее?» с участием генерального директора Фонда Потанина Оксаны Орачевой.

Участники дискуссии обсудили опыт реализации музейных проектов, основанных на стратегическом видении, и поговорили о качественной трансформации, которая происходит в различных сферах – культуре, городской среде, экономике – благодаря таким проектам.

«Фонд с 2003 года поддерживает музеи и музейных профессионалов по всей стране. При этом культурная сфера, как и образовательная, отличается отложенным эффектом – его невозможно измерить моментально. Мы начали спрашивать у коллег, что, на их взгляд, изменилось благодаря вкладу Фонда, и пришли к некоторым выводам. Во-первых, в стране появилось сообщество проектировщиков – людей, которые используют креативный подход, а значит изменения в первую очередь связаны не с музеями, а с людьми. К тому же, музей – это всегда больше, чем музей: это история, связанная с местом, это выход в город и позитивное влияние на социальную среду. Еще один эффект связан с воспитанием готовности рисковать, предлагать нестандартные решения в стандартных музеях. Нашей задачей остается поддержка профессионалов и их экспериментов, которые меняют музейную среду и формируют культуру в нашей стране», – рассказала генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Программный директор Дома культуры «ГЭС-2» Алиса Прудникова отметила, как важно проектировщикам задумываться о том, что проект может изменить, и как эти изменения повлияют на городскую среду, другие культурные институции и общество в целом. Навык мыслить масштабно важен для любого музейного специалиста, стремящегося к качественному развитию. По ее мнению, проекты «ГЭС-2» и «Уральская индустриальная биеннале современного искусства» стали уникальными в своем роде, потому что их создатели изначально мыслили шире, чем требовалось. Стремиться к большему, предлагать разные оптики одного и того же – вот элементы успеха современного культурного проекта.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева рассказала о том, что музейный комплекс сегодня переживает опыт создания единого центра туризма, который объединит культурные объекты с разной историей и разными видами деятельности. Долгое время для музейной жизни Суздаля основным ориентиром оставалась концепция «Золотого кольца России». Однако запрос и туристов, и местных жителей меняется – в будущем музей планирует развивать проекты, которые будут интегрированы в жизнь города.

Генеральный директор АНО «Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад» Наталья Никитина поделилась опытом развития грандиозного коломенского музейного комплекса, который объединяет различные символы городской идентичности. По мнению спикера, для успешной работы с локальным наследием необходимо изучать опорные точки, из которых состоит наследие города, укреплять местное сообщество и расширять границы привычного, выходя за рамки музейных стандартов. Еще один важный момент – умение слышать запросы аудитории и своевременно на них отвечать.

Декан факультета управления социокультурными проектами, проректор по международному сотрудничеству МВШСЭН Ольга Карпова сделала акцент на работе с нематериальным наследием территории, которое необходимо интерпретировать в актуальном контексте. Проектный метод как технология музейного дела в первую очередь связан с непрерывным развитием. При этом задача музеев – не только сохранять и работать с наследием, но и нести ответственность за этот процесс, разделяя ее с аудиторией. Все успешные проекты основаны на поддержке стейкхолдеров – людей, которые живут на этой территории, стремятся узнать ее и не только сохранить свою идентичность, но и рассказать о ней всей стране.

Модератором дискуссии выступила руководитель «Радио «Культура» Ксения Ламшина. По итогам беседы ведущая отметила значимость культурного эксперимента, испытания собственных возможностей музея. Для этого нужна смелость, но именно это помогает новым проектам завоевывать доверие и поддержку аудитории. Таким образом из локальных инициатив вырастают проекты федерального уровня, которые создают условия для качественной трансформации всей культурной сферы.

Форум «Музейный гид» – открытая дискуссионная площадка для музейных профессионалов и специалистов из смежных областей. В этом году Форум проходил с 23 по 25 мая в рамках Международного фестиваля «Интермузей». Участие в деловой программе Форума приняли более 30 специалистов. Познакомиться с полезными материалами, а также изучить проекты, получившие поддержку Фонда Потанина в конкурсном цикле 23/24, можно на официальном сайте форума «Музейный гид – 2024».

интермузей - фонд потанина

Информационный партнер Форума – издание «АртМосковия».

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