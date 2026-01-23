Оплата публикаций

Выставка Марины Бессоновой «Ощущение радости» открылась в Галерее Ruarts

Марина Бессонова. Переживание радости
Марина Бессонова. Переживание радости

Галерея Ruarts представляет дебютную персональную экспозицию художницы Марины Бессоновой под названием «Ощущение радости» – исследование этого основополагающего чувства, сотканного из мимолетности и бессмертия. В своем проекте Бессонова интегрирует фарфоровую традицию ваяния с художественным языком XXI века, акцентируя внимание на неисчерпаемом богатстве смыслов русской культуры.

Художница утверждает, что фарфор – выразительная материя, сопоставимая с кистью художника: взаимодействие с деликатными элементами этого прихотливого материала преобразует случайности в закономерности, спонтанно порождая новые повествования, лишенные строгой предопределенности. Важнейшей задачей своей работы Марина видит в передаче русского наследия, стремясь к культивированию образа русской сказки как чего-то константного, светлого и торжественного.

Отказываясь от многоцветности, художница выдвигает на первый план саму суть материала. Фарфоровые произведения Бессоновой – чисто-белые, ясные, избавленные от излишеств – не просто цитируют народный лубок, а предлагают его переосмысление: гладкая поверхность и утонченность «кода», обнаруживаемого в белокаменном декоре старинных соборов. В этой сдержанной палитре проявляется идея праздника, убранства и застолья как феноменов вне времени, существующих в сфере абстракции, где материя служит вместилищем для света.

Ключевым образом выставки является птица, символ «абсолютной формы», где русские народные традиции соединяются с высоким искусством в едином архетипе. Это не жар-птица в сияющем оперении, а видение северной сказки – брызги застывшего молока, мимолетный силуэт. Здесь сказка выходит за границы фольклорных рамок, обретая голос современной скульптуры, а птица превращается в вечную, заново переживаемую радость жизни.

Марина Бессонова создала проект-«декор» для эпохи минимализма, где удовлетворение исходит не от обилия красок, а от текстур и световых эффектов на столе, где гостям предлагаются не гастрономические изыски, а состояния души: созерцание, гармония, восторг, сплетенные из пустоты и наполненности.

