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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Путь кисти и меча самурая-художника Тиканобу

editor
By editor
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Путь кисти и меча самурая-художника Тиканобу

Государственный музей Востока впервые обращается к творчеству Тоёхара (Ёсю) Тиканобу (1838-1912), одного из признанных мастеров японской гравюры эпохи Мэйдзи. Исторический слом пришёлся ровно на середину жизни художника. Выходец из самурайской семьи, Хасимото Наоёси в юности начал учиться у мастеров гравюры укиё-э, но со смертью отца вынужден был отдать свой вассальный долг. После участия в войне Босин самурай вернулся в обновлённую страну и начал зарабатывать на жизнь как художник, взяв творческое имя Ёсю Тиканобу.

Наряду с сериями полиптихов из частного собрания «Внутренние покои дворца Тиёда», «Внешние владения замка Тиёда» и гравюр серии «Зеркало эпох», созданных в 1894-1898 годах, на выставке «Красавицы и воины» представлены ранние работы художника и ксилографические листы разных лет из коллекции музея. Большая часть гравюр выставляется и публикуется в России впервые.

В период Эдо (1603-1868) по требованиям безопасности можно было изображать только внешний вид замка Тиёда, резиденции военных правителей страны, а жизнь внутри огромного военного укрепления оставалась для простых горожан загадкой. Только во второй половине периода Мэйдзи, когда власти Японии обратились к историческим корням, стало возможным изображать быт обитателей замка, а также церемонии и традиции, соблюдавшиеся в Тиёда.

«В период активной вестернизации страны после падения сёгуната и Реставрации Мэйдзи изображения красавиц в аутентичных нарядах и с традиционными причёсками, сцен жизни обитателей уже несуществующего дворца замка Тиёда в Эдо, традиционных светских и религиозных празднеств и дворцовых церемоний вызывали у современников художника ностальгические воспоминания о старой самурайской Японии. С интересом восприняли экзотические гравюры и в Европе, где в тот период на укиё-э был настоящий бум», – объясняет куратор выставки Ольга Чернова.

К выставке коллекционер Александра Иванова и Родион Жирнов – знаток японской гравюры и автор монографий о художниках укиё-э – подготовили альбом-каталог.

«Коллекция полиптихов Тиканобу составлялась в течение семнадцати лет, и когда серии были практически полностью собраны, захотелось разобраться в сюжетах и деталях гравюр. В результате получился своеобразный путеводитель по японским традициям, календарным праздникам, одежде, причёскам, бытовым и ритуальным предметам, оружию, домашним и спортивным играм», – отметила Александра Иванова.

Сюжеты триптихов рассказывают, например, о том, какие виды стрельбы из лука практиковали самураи; кого угощали в первый̆ день Нового года горячим сакэ и каков был рецепт приготовления этого напитка; что изображено на ракетках дам, играющих в волан в пятый день нового года; чем игра в мяч японских аристократов отличалась от европейского футбола; для чего и как ловили светлячков; каким образом охотились на журавля; когда появились традиционные японские причёски с длинными шпильками кандзаси; почему сладкие лакомства стали для самураев желанной наградой за службу и многое другое.

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