Выставку «Русская француженка Татьяна Маврина» представили в Галерее «Элизиум»

В экспозицию вошло более 30 произведений различных жанров, большинство из которых было создано в 30-40-х годах ХХ века. Выставка демонстрирует влияние французской живописной школы на творчество художницы.

Татьяна Алексеевна Маврина (1900–1996) — заслуженный художник РСФСР (1981), лауреат Государственной премии СССР (1975), единственной из советских и российских художников«за международный вклад в дело иллюстрации детской книги» была удостоена премии им. Г.-Х. Андерсена (1976).

Татьяна Маврина училась во Вхутемасе — Вхутеине в Москве (1921–1929) у Н.В. Синезубова, Г.В. Федорова, Р.Р. Фалька. После окончания Вхутемаса её вместе с другими молодыми художниками пригласили в только образовавшееся выставочное объединение художников «Группа 13», названное так по числу участников.

Художники, входившие в объединение, исповедовали живой рисунок, без поправок, без ретуши, выполненный на одном дыхании. Такая техника рисунка делает зрителя своего рода соучастником творчества и труда художника.

Художники «Группы 13» пропагандировали принцип использования живых эмоций, которые фиксируются творческим процессом в минимальные установленные сроки, впечатления художника переносятся на лист бумаги, не рассчитываясь и не расчленяясь. В своём творчестве они ориентировались на технику рисования французских художников Гиза, Домье, Делакруа, работавших без перерисовки, без резинки.

Маврина писала об этом новом для неё взгляде на творческий процесс: «Жизнь обогатилась и связалась с детством. Культ рисунка a la prima — без резинки. Рисунок как самостоятельное произведение, а не подсобный рабочий материал».

В 1932 году объединение художников закрыли, как и все прочие самостоятельные объединения. Основные темы работ Татьяны Мавриной этого периода — пейзаж, натюрморт и этюды обнаженной натуры. В работах особенно сильно чувствуется влияние французской живописной школы. Безоглядное увлечение цветом и светом, лёгкость и виртуозность исполнения были восприняты художницей, ещё во времена учебы во Вхутемасе, с полотен Матисса, Боннара, Ренуара и Пикассо, увиденных в галереях Щукина и Морозова.

Холсты Татьяны Мавриной отличает импрессионистичность видения. Подробности, мелкие детали отсутствуют на этих картинах. Главным для нее являются цветовые соотношения, нюансы световых переходов и цветовые контрасты.

Очерчивая свои приоритеты в изобразительном искусстве, Маврина писала: «Единство рисунка и цвета, крупные формы и мелкие детали вместе, наложение цвета экономное, часто в «припуск», иногда густо, тон по тону, «оживка» другим цветом, контрасты цветовых силуэтов, золотые фоны, обводка, вплетение шрифта в композицию — это все формальные стороны. Но кроме этой «живописной кухни», если можно так сказать, есть еще непонятно на чем держащееся выражение лиц и самих фигур. Синтетическая божественная портретность, что ли?»

Анри Матисс в её творчестве через увлечение народным искусством обрёл свой стиль, а Татьяна Маврина, отталкиваясь от Матисса, превратила себя в народного мастера, создав собственный «мавринский» почерк — декоративный, лихой, свободный, основанный на принципах народного примитива.

А.Г. ШЕЛУДЧЕНКО