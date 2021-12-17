Фонд президентских грантов создает сервис для НКО и кинематографистов

В столичном кинотеатре «Иллюзион» 16 декабря прошли первые показы в рамках акции «День короткометражного кино». Зрителям были представлены анимационные ролики «Женщина-рыба» (Анна-Мария Черниговская), «Завтрак для улиток» (Евгений Фадеев), «ЗАГС» (Софико Бадалова), «Колпачок – это личное дело каждого» (Наташа Данилевская, Сашка Веселов), «Мой комбез» (Мария Железнова), «Начало света» (Анастасия Мелихова), «Под облаками» (Василиса Тискунова), «Самый страшный» (Павел Никифоров).

После небольшого перерыва вечер продолжился показом победителей конкурса социальных роликов «Хорошая история». По данным организаторов, всего было получено 408 заявок, из них в лонг-лист попало 68 проектов.

«Мне приятно, что начало нашей акции совпадает с завершением замечательного конкурса «Хорошая история», который мы провели при поддержке Фонда президентских грантов», – отметил Дмитрий Якунин, директор Всероссийской акции «День короткометражного кино».

Он добавил, что ролики конкурса «Хорошая история» будут представлены между показами фильмов – не только в Москве, но и в ряде городов России, а это более чем тысяча площадок.

По словам Екатерины Дорман, продюсера обучающих программ Фонда президентских грантов, задача конкурса заключалась в том, чтобы развеять стереотип о том, что социальные ролики – это грустно и скучно.

«Благодаря Союзу кинематографистов нам удалось познакомить мир кино с миром НКО. Мы показываем мир людей, которые спасают людей, животных, природу. И сегодняшний показ является неким результатом этого знакомства», – отметила Дорман.

Она заявила, что в следующем году конкурс «Хорошая история» получит своё продолжение, и пригласила авторов присылать свои работы. Кроме того, представитель ФПГ сообщила о формировании новой платформы для руководителей НКО и режиссёров.

«Помимо нашего онлайн-курса на сайте Фонда президентских грантов мы планируем создать сервис для «киношников» и «нкошников», чтобы представители НКО сами выходили на режиссёров», – рассказала Екатерина Дорман.

В завершение вечера прошёл показ работ – кандидатов на премию European Film Awards. Основными темами, заявленными в картинах, стали проблемы Косова, арабо-израильского конфликта, беженцев в Европе, экономического неравенства, дискриминации по иным признакам.

Модератором выступила кинокритик Алиса Таёжная. Она отметила, что данные темы сегодня волнуют европейское сообщество.

«Сегодня действительно актуальны вопросы войны, дискриминации по любым признакам, защиты окружающей среды, экономической несправедливости. Док, в отличие от публикаций и репортажей, становится неким культурным послом какой-то идеи в мире культуры и искусства. Одно дело – смотреть ТВ, ролики в соцсетях, и другое – фильмы, которые в качестве контрагента несут какие-то идеи. Кино о тех же вещах рассказывает иначе», – пояснила Алиса Таёжная и добавила, что короткий метр сохраняет свою актуальность для начинающих авторов.

Всероссийская акция «День короткометражного кино-2021» проходит с 13 по 31 декабря в гибридном формате. Мероприятие, организованное при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проходит восьмой раз и является символичным подведением итогов успехов и достижений короткометражной индустрии за последние годы.

Программа «Дня короткометражного кино» включает: работы лауреатов ведущих российских и международных киносмотров; некоммерческие показы международных программ короткометражного кино; образовательные и деловые мероприятия; опрос ведущих киноэкспертов, посвященный короткому метру; акция «Ночь короткого метра»; флешмоб «Мой первый короткий метр».

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