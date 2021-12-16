Преподаватель Британской международной школы получила награду в международном конкурсе The Geneva Challenge

The Geneva Challenge — ежегодный международный конкурс, финансируемый послом Швейцарии JENÖ STAEHELIN, призванный поддерживать инновационные методы решения важнейших социальных проблем. При подведении итогов, жюри обращало внимание на мировую важность и социальную пользу проекта.

Год назад преподавательница французского языка БМШ Елизавета Волосатова вместе с командой приняла участие в конкурсе и оказалась среди числа победителей. Нам удалось пообщаться с ней и узнать больше о представленном проекте, ведь их работа была отмечена специальным призом комиссии Sustainable Development Solutions Network – Youth.

Елизавета отметила, что подготовка к конкурсу заняла целых 6 месяцев. Команда собиралась каждую неделю для обсуждения концепции и стратегии реализации. В итоге, было принято решение найти быстрый и доступный способ информирования беженцев в России. Так появилась идея создания инновационной системы информационной и сервисной поддержки на основе приложения и чат-бота на базе WhatsApp. Проект получил название RuRelief.

Команда представила мобильное приложение, состоящее из четырех основных разделов: карта с нужными местами для беженцев (правовые организации, мечети и центры, где они могут получить юридическую помощь), информационный блок с наиболее востребованными темами и статьями, список центров, где бесплатно преподают русский язык, и календарь, куда можно ставить задачи.

– Почему этот проект уникален?

– Ранее никто не занимался разработкой такого приложения. Каждый год в Россию приезжает несколько тысяч беженцев* в возрасте от 15 лет и каждый сталкивается с проблемами, которые мы пытаемся решить посредством нашего проекта.

– Почему чат-бот?

– Так как многие пользуются WhatsApp, есть мнение, что чат-бот будет достаточно востребован и мы сможем отвечать на типовые вопросы, которые возникнут у людей, а они, в свою очередь, получат быстрый способ коммуникации

Елизавета призналась, что именно работа в мультикультурной среде повлияла на выбор темы для работы. Ещё 4 года назад она даже не планировала связывать свою жизнь со сферой образования, но перспективы международного преподавания и методики, по которым ведется обучение в Британской международной школе, ее заинтересовали.

Среди возможностей, которые предлагает BIS, можно выделить, преподавание французского языка с использованием английского — уникальная международная программа, где главной задачей является качественная подготовка учеников к успешной сдаче экзаменов по Английской национальной программе обучения.

Также работать и учиться в BIS — это развиваться в мультикультурной среде: здесь дети 65 национальностей учатся понимать и принимать различные культуры. Межкультурный подход к обучению повлиял на решение Елизаветы принять участие в конкурсе The Geneva Challenge, посвященном проблемам социальной интеграции.

Из-за пандемии конкурс в 2020 году проходил в режиме онлайн. О награде стало известно лишь из письма от организаторов. Российские участники были полностью уверены в своем проекте, ведь они продумали концепцию и тщательно разработали стратегию ее реализации. «Нас отметила организация SDSN Youth (sustainable development solutions network), которая занимается продвижением проектов молодых предпринимателей и поддерживается ООН, чему мы были очень рады» — поделилась команда.

Это огромное достижение для российской команды, и участие преподавательницы не осталось без внимания администрации школы.

Елизавета Волосатова отметила: «Мне было очень приятно, что руководство поздравило меня с победой. Их поддержка дала мне стимул и надежду на то, что мы сможем организовать подобного рода проект вместе с Британской международной школой».

Безусловно, важно стимулировать преподавательский состав участвовать в международных конкурсах, ведь это дает новый опыт и знания, которые в дальнейшем будут переданы детям. Такие проекты как никогда важны. Люди прямо сейчас сталкиваются с голодом, нищетой, климатическими потрясениями, миграцией, безработицей и пандемией. Проблема восстановления после кризисов требует незамедлительных решений, которые снизят риски будущих проблем, поэтому инновационные предложения имеют огромное значение. Именно поэтому БМШ разрабатывает свою социальную программу на 2022 год, в которую войдут мероприятия направленные на развитие волонтерства, воспитание экологической культуры, проведение благотворительных акций.

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* Целевая аудитория проекта — беженцы, проживающие в России, в возрасте от 15 лет

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