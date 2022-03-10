Премия «Деловая книга года в России» объявила шорт лист

Ежегодная специализированная премия «Деловая книга года в России» объявляет шорт лист претендентов на победу в седьмом сезоне премии. По итогам интернет-голосования на платформе CrowdSpace был сформирован список из 15 лучших произведений в номинациях «Лучшая книга российского автора», «Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России» и «Лучшая книга в помощь бизнесу». К оценке отобранных читателями произведений уже приступило экспертное жюри премии, чтобы определить победителей 2022 года.

В отборе лучших деловых книг приняли участие почти 16 тысяч человек, что на 24 % больше показателя прошлого года. 158 произведений претендовали на выход в финал премии, из них – 48 работ в номинации «Лучшая книга российского автора», 32 – в номинации «Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России», 78 – в номинации «Лучшая книга в помощь бизнесу». Нельзя не подчеркнуть рекордный интерес участников народного голосования, активные читатели написали 169 рецензий на рекомендуемые книги, в то время как в 2021 году мы получили 90 отзывов.

В результате народного голосования сформированы шорт-листы финалистов в трех номинациях конкурса. В каждом — по пять претендентов на победу.

Финалисты в номинации «Лучшая книга российского автора»:

«Лидер на катке. Как быть настоящим руководителем», Станислав Логунов (Бомбора);

«Франшиза на 360°», Виктор Ляшевский (Альпина PRO);

«Госзакупки и тендеры для малого бизнеса: Как участвовать, чтобы побеждать», Анастасия Дегтеревская (Олимп-Бизнес);

«История ИП», Илья Пискулин (Бомбора);

«Сначала будет страшно. 7 жизней, которые мне пришлось прожить», Сергей Лекторович (Бомбора).

Финалисты в номинации «Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России»:

«No Filter. История Instagram», Сара Фрайер (Бомбора);

«Стой на своем: Как преодолеть гендерные стереотипы в бизнесе», Куль Джоан (Олимп-Бизнес);

«That will never work. Это никогда не будет работать. История создания Netflix», Марк Рэндольф (Бомбора);

«Будущее быстрее, чем вы думаете», Питер Диамандис, Стивен Котлер (МиФ);

«Мы — то, что мы делаем», Бен Хоровиц (МиФ).

Финалисты в номинации «Лучшая книга в помощь бизнесу»:

«Тише! Говорит клиент. Как глубинные интервью помогают решать задачи бизнеса», Олег Чулыгин (Альпина ПРО);

«Человек покупающий и продающий», Николай Молчанов (Бомбора);

«Миллион за 15 секунд. Как зарабатывать на блоге в Инстаграм», Руслан Фаршатов (Бомбора);

«HR-маркетинг: Как сделать вашу компанию мечтой всех кандидатов», Илья Батлер (Альпина Паблишер);

«Сетевой не для всех. О сетевом маркетинге с любовью», Ирина Шабанова (Реноме).

Начинается следующий этап конкурса, в ходе которого к определению лучших книг из уже отобранных в результате народного голосования, приступит экспертное жюри во главе с предпринимателем и филантропом Рубеном Варданяном.

Премия «Деловая книга года в России» — ежегодный конкурс, учрежденный PwC в России в 2016 году c целью выявления и поощрения авторов нехудожественных произведений по бизнес-тематике, вызвавших интерес в российском деловом сообществе, а также повлиявших на формирование представлений о положении дел, проблемах или перспективах в той или иной сфере бизнеса, экономики или финансов.

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