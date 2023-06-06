Фонд развития инноваций Якутии запускает «Арктическую стартап-экспедицию: Дальний Восток. Арктика. Россия»  

Старт проекта назначен на сентябрь 2023 года в рамках Восточного экономического форума. География экспедиции объединит 19 регионов страны.
Презентация «Арктической стартап-экспедиции: Дальний Восток, Арктика, Россия – АСЭ ДАР» состоялась во Владивостоке на Российской креативной неделе. Основной задачей конкурса является поиск лучших креативных идей со всего макрорегиона.
«В этом году Арктическая стартап-экспедиция позволит выявить лучшие творческие идеи, которые будут поддержаны и претворены в жизнь на Дальнем Востоке и в Арктике», - отметил глава Якутии Айсен Николаев.
«Арктическая стартап-экспедиция: Дальний Восток. Арктика. Россия - АСЭ ДАР» пройдет в формате конкурса по направлению «Креативные технологии», начиная с региональных этапов и заканчивая финалом конкурса, который пройдёт на федеральном форуме «Цифровой алмаз» в Якутске в ноябре 2023 года.
Напомним, что Арктическая стартап-экспедиция стала логическим развитием Стартап-экспедиции «Б8», начавшейся в 2019 году с Дальневосточного федерального округа. Организаторы провели мероприятия по поиску и поддержке перспективных и инновационных проектов в 11 столицах регионах Дальнего Востока. Лучшие из 700 участников были приглашены в Акселератор «Б8». В 2020 году проект вышел на всероссийский уровень. Из года в год количество представленных проектов и участников увеличивается.
Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики выразил поддержку проекту, он отметил: «Проведение экспедиции позволит поддержать перспективные проекты в различных творческих сферах, привлечь к ним дополнительное внимание, вывести на новый уровень развития».
Организаторами АСЭ ДАР являются Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия) в лице Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) и Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия), Технопарк «Якутия», Корпорация развития Республики Саха (Якутия), Молодежный Северный Форум.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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