Фонд «Антон тут рядом» выпустил благотворительные валентинки — чтобы говорить о неиспытуемых чувствах

Фонд «Антон тут рядом» запустил ежегодную благотворительную акцию к 14 февраля «Прикоснуться словами». Все собранные от продажи открыток средства пойдут на работу программ помощи аутичным детям и взрослым.

Уже сейчас валентинки представлены интернет-магазине фонда. С 1 по 21 февраля валентинки также появятся на площадках партнеров акции в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах, диджитал-валентинки — в телеграм-боте.

Студенты фонда «Антон тут рядом» стали авторами 6 валентинок:

«Я люблю твои уши. Благородные» от Михаила Маркова;

«На каких героев мы похожи? На главных» от Роберта Асадуллина;

«Хорошо сидим в этом отстойном парке» от Евгения Гурьянова;

«Мне нравится жук» от Нины Буяненко;

«Я молчу, когда чувствую любовь. Любовь — это тишина» от Анны Дорошиной;

И еще одна, шестая валентинка, которую фонд объявит 1 февраля.

«Валентинки это очень хороший предмет, чтобы восстановить любовь. Теплые слова вообще можно близким говорить по желанию, как хочется. Но только свежими словами», — рассказывает Никита Семенов, студент фонда «Антон тут рядом», один из авторов валентинок акции.