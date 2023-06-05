Названы финалисты креативного конкурса ART TEAM

Завершился финальный этап всероссийского конкурса креативных проектов ART TEAM, победителями которого стали 8 человек. Защита проектов прошла в формате питчингов, работы участников оценивались экспертным жюри, состоящим из практиков креативных индустрий - представителей бизнеса и экспертного сообщества.

Конкурс проводится АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» в партнерстве с АНО «Креативная экономика», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Всего в финал вышло 60 человек из 22 регионов, в возрасте от 18 до 35 лет. Все они прошли очную образовательную программу от ведущих экспертов в сфере творческих индустрий по направлению «креативное предпринимательство», которая была организована в Академии «Высшая инженерная школа» РУТ (МИИТ) и в Выставочном центре Московского Политеха «Арт Политех».

Члены жюри, среди которых представлены такие эксперты как: Татьяна Соколова, руководитель проектов «Интериум»; Татьяна Гончаренко, руководитель проектного офиса, дирекция устойчивого развития, РУСАЛ; Светлана Орлова, Head of PR CloudPayments; Екатерина Хохлогорская, креативный директор, Московский политех и др. оценивали проекты по ключевым критериям: актуальность и социальная значимость проекта; логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам; инновационность, уникальность проекта; масштаб реализации проекта и др.

Победителями конкурса стали следующие авторы проектов:

Лекомцева Мария (Удмуртия), проект: «Глазовский фестиваль молодежной уличной культуры «Улицы: наследие» . Фестиваль молодежной уличной культуры «Glazov street fest - Улицы: наследие» призван транслировать традиции и богатое культурное наследие русского народа в коллаборации с уличной культурой с помощью хореографии, музыки, костюмов артистов, визуального наполнения, арт-объектов.

. Фестиваль молодежной уличной культуры «Glazov street fest - Улицы: наследие» призван транслировать традиции и богатое культурное наследие русского народа в коллаборации с уличной культурой с помощью хореографии, музыки, костюмов артистов, визуального наполнения, арт-объектов. Субботина Карина (Белгородская обл.), проект: «Новый день в Белгородской области» . Короткий ролик о новых реалиях жизни белгородцев.

. Короткий ролик о новых реалиях жизни белгородцев. Солодова Полина (Свердловская обл), проект: «Ателье по пошиву адаптивной одежды PEOPLE» . Проект направлен на развитие и популяризацию индустрии «Особой моды» в регионе, за счет проведения инклюзивных модных показов отшитой в ателье адаптивной одежды.

. Проект направлен на развитие и популяризацию индустрии «Особой моды» в регионе, за счет проведения инклюзивных модных показов отшитой в ателье адаптивной одежды. Герасимова Марина (Ростовская обл), проект: «Виртуальная галерея современного искусства Liminal» . Галерея посвящена изучению возможностей VR как важного инструмента для будущего искусства и культурного опыта. С ее помощью зрителям и художникам даются уникальные способы подачи контента.

. Галерея посвящена изучению возможностей VR как важного инструмента для будущего искусства и культурного опыта. С ее помощью зрителям и художникам даются уникальные способы подачи контента. Давыденко Евгения (Приморский край), проект: «Креативное пространство "Дом, где Гном"» . Проект, как элемент формирования среды для креативного класса г. Арсеньева, центр притяжения творческой интеллигенции и туристов. Целью реализации проекта является трансляция и популяризация рождённых на территории Приморского края продуктов и услуг в сфере креативных индустрий за счет организации мероприятий, направленных на личностный и профессиональный рост креативного класса.

. Проект, как элемент формирования среды для креативного класса г. Арсеньева, центр притяжения творческой интеллигенции и туристов. Целью реализации проекта является трансляция и популяризация рождённых на территории Приморского края продуктов и услуг в сфере креативных индустрий за счет организации мероприятий, направленных на личностный и профессиональный рост креативного класса. Крысанов Сергей (Краснодарский край), проект: «МЕЛАДОН - "Звуки Крыма"» . В конце лета 2023, музыкальный коллектив «Меладон» отправится в поездку в Крым на автомобиле. Участники запишут музыкальный инструмент - пианино «Smidt&Wegener» 1902 года выпуска. Этот инструмент находится в музее «Дом-музей А.П. Чехова» (г. Ялта). Команда проекта создаст из этих записей виртуальный инструмент - VST Plug-in, который даст возможность абсолютно любому музыканту или композитору использовать этот банк звуков (нот), как инструмент в своей композиции. Таким образом, будет сохранено национальное наследие.

. В конце лета 2023, музыкальный коллектив «Меладон» отправится в поездку в Крым на автомобиле. Участники запишут музыкальный инструмент - пианино «Smidt&Wegener» 1902 года выпуска. Этот инструмент находится в музее «Дом-музей А.П. Чехова» (г. Ялта). Команда проекта создаст из этих записей виртуальный инструмент - VST Plug-in, который даст возможность абсолютно любому музыканту или композитору использовать этот банк звуков (нот), как инструмент в своей композиции. Таким образом, будет сохранено национальное наследие. Латыпов Азамат (г Санкт-Петербург), проект: Brassbook.ru . «Brassbook.ru» - образовательная платформа, созданная для учеников классов медных духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств РФ. Платформа состоит из музыкальных дидактических материалов, созданных преподавателями Санкт-Петербургской детской школы искусств имени С.С. Прокофьева А.А. Латыповым и Т.А. Савиновой.

. «Brassbook.ru» - образовательная платформа, созданная для учеников классов медных духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств РФ. Платформа состоит из музыкальных дидактических материалов, созданных преподавателями Санкт-Петербургской детской школы искусств имени С.С. Прокофьева А.А. Латыповым и Т.А. Савиновой. Нагин Сергей (Приморский край), проект: Экспозиция вечности «Море рядом» (Арт-объект) - «В нашем море почти 40 разных видов ракушек. О чем наш проект? О защите моря. Через Арт-объект человек узнает о жизни под водой и в следующий раз задумается бросать ли очередную банку в море, тем самым сохранит удивительный подводный мир».

Все авторы проектов-победителей выступят на предстоящей «Российской креативной неделе» в Москве, которая пройдет в начале июля, в кластере «Ломоносов».

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