Музей современного искусства Эрарта представляет выставку чилийского фотографа и художника Фелипе Лавина

Чилийский фотограф и художник Фелипе Лавин родился в 1987 году в Сантьяго. Окончив инженерно-строительный факультет Папского католического университета Чили, Фелипе увлекся художественной фотографией и принял участие в ряде специальных семинаров и мастер-классов. В 2010 году, оказавшись по программе студенческого обмена в Канаде, Лавин посещал курсы цифровой фотографии на базе Монреальского университета — именно там сформировался интерес автора к съемке городских пейзажей и архитектурных объектов. В настоящее время Фелипе продолжает учиться и развиваться как художник. Его работы экспонировались в рамках групповых и персональных выставок в США, Испании, Аргентине, Канаде и других странах.

«В основе моего творчества лежат цифровая фотография и фотомонтаж. Я вдохновляюсь архитектурой — линией, перспективой и геометрией. Больше всего меня привлекает симметрия, особенно когда она проявляется естественным образом и удачно вписывается в городской ландшафт. Я стремлюсь изменить то, как зритель воспринимает повседневные локации, одновременно делая на них акцент и вырывая их из контекста, создавая принципиально новые объекты из привычных составляющих. Основное внимание я уделяю зданиям, полностью слившимся с городской средой — до такой степени, что со временем мы перестаем их замечать», — говорит художник.

Произведения Фелипе Лавина на первый взгляд представляют собой деконструкцию городского ландшафта. Они выполнены в необычной авторской технике: пространство кадра разбивается на два поля по горизонтали, а все объекты, оказавшиеся на условной границе между ними, проецируются в верхнюю часть кадра, бесконечно растягиваясь по вертикали. Возникающая в результате этого динамичная последовательность двухмерных цветовых полос выглядит как своеобразный штрихкод современного мегаполиса. Лавин использует этот прием и в фотографии, и в видеоарте.

Фелипе Лавин Кадры из серии «Растворившиеся». Франкфурт I–II 2022 92×150 см

Фелипе Лавин Кадры из серии «Растворившиеся». Франкфурт II–II 2022 92×150 см

Фелипе Лавин Из серии «Растворившиеся». Мехико III 2020 фотомонтаж 190×133 см

Работы Фелипе Лавина преобразуют трехмерный объект, послуживший основой для изображения, в череду строго геометрических вертикальных полей. Вероятно, истоки его творческих поисков в фотографии можно искать в неопластицизме — концепции, сформулированной голландским художником Питером Корнелисом Мондрианом, чьи живописные полотна строятся на сочетании горизонтальных и вертикальных линий и основных цветов спектра. Отталкиваясь от представлений о визуальном искусстве как «пластическом» (в отличие от таких художественных форм, как литература и музыка), представители неопластицизма призывали к созданию «новой пластической культуры» (нид. De Nieuwe Beelding), основанной на выражении отвлеченных построений человеческого сознания в чистом виде, то есть абстракции. Результатом должна была стать «денатурализация» искусства — отказ от природных форм в пользу базовых геометрических элементов и чистых цветов.

Лавин, однако, не уходит в полную абстракцию: его работы всегда укоренены в городском пейзаже и исследуют взаимоотношения человека и его жилой среды. Автор снимает крупные мегаполисы — пространства, где живая природа отступает под натиском исполинских строений, призванных разместить сотни тысяч живущих и работающих в них людей. Абстрактные вертикальные полосы, в которые трансформируются фрагменты изображения, напоминают одновременно и городские высотки, и стилизованные штрихкоды, как бы указывая на то, что попавшие в кадр люди «оцифрованы» поглотившей их городской средой.

Даты проведения выставки: 8 июня — 8 октября 2023 года.

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