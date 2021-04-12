В столице пройдут камерные концерты Центра Оперного Искусства «Et Bene»

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Центр Опер­но­го Искус­ства «Et Bene» — моло­дой про­ект кон­цер­тов клас­си­че­ской музы­ки в Москве, анон­си­ру­ет вто­рой блок сво­их концертов.

Два кон­цер­та посвя­щен­ных музы­ке вели­ких ком­по­зи­то­ров XIX и XX века прой­дут в Чехов­ском Куль­тур­ном Цен­тре в Москве. Пер­вый кон­церт «Опе­ра. О див­ный Мир!» состо­ит­ся 26 апре­ля 2021 года и будет посвя­щен вели­ко­му искус­ству рус­ских, и зару­беж­ных клас­си­ков. Вто­рой кон­церт – «Музы­ка для души. Ита­льян­ские Ком­по­зи­то­ры», прой­дёт 30 апре­ля и рас­кро­ет всю палит­ру твор­че­ства ита­льян­ских гиган­тов опер­но­го искусства.

Подроб­ная инфор­ма­ция о кон­цер­тах пред­став­ле­на в соци­аль­ных сетях Центра.

Ори­ги­нал пуб­ли­ка­ции нахо­дит­ся на сай­те сете­во­го СМИ artmoskovia.ru | Если вы чита­е­те её в дру­гом месте, не исклю­че­но, что её укра­ли.

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