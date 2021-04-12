В столице пройдут камерные концерты Центра Оперного Искусства «Et Bene»

Центр Оперного Искусства «Et Bene» — молодой проект концертов классической музыки в Москве, анонсирует второй блок своих концертов.
Два концерта посвященных музыке великих композиторов XIX и XX века пройдут в Чеховском Культурном Центре в Москве. Первый концерт «Опера. О дивный Мир!» состоится 26 апреля 2021 года и будет посвящен великому искусству русских, и зарубежных классиков. Второй концерт – «Музыка для души. Итальянские Композиторы», пройдёт 30 апреля и раскроет всю палитру творчества итальянских гигантов оперного искусства.
Подробная информация о концертах представлена в социальных сетях Центра.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.