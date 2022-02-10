Фонд Ruarts открывает site-specific проект «Разрез»

23 февраля 2022 года в фонде Ruarts откроется проект, в основу которого легло историческое и культурное исследование памятника архитектуры федерального значения, усадьбы доктора медицины В.Ф. Снегирева, построенной архитектором Романом Клейном. «Разрез» — первый совместный site-specific проект московских художников Алексея Луки и Матвея Шапиро. Куратором проекта выступил Алексей Партола.

Отправной точкой к созданию проекта стал объект культурного наследия федерального значения, построенный в неоготическом стиле одним из самых востребованных архитекторов конца XIX — начала XX века Романом Клейном в 1893 году. В настоящий момент в особняке ведется научная реставрация.

Концепция проекта «Разрез» строится прежде всего на историческом и культурном исследовании особняка, реставрация которого завершится летом 2024 года. Проект призван не только рассказать историю здания и его жильцов, но и сохранить часть архитектурных элементов, используя их как материал для создания объектов современного искусства. Все работы, специально созданные для проекта, объединяет идея открытия. В.Ф. Снегирев, некогда владелец особняка, всю жизнь посвятил науке: он был первым врачом, определившим гинекологию как отдельное направление в медицине на территории России. Так, благодаря своим обитателям, особняк стал настоящим местом открытий, а теперь его история служит архивом, который изучают и актуализируют художники в своих работах.

В основе выставки лежат оригинальные архитектурные планы дома Снегирева, именно они выстраивают систему координат. Экспозиция будет разделена на две части – историческую и инсталляционную. Архивные документы, чертежи, исторические справки к уцелевшим элементам здания, история владельцев и самой усадьбы вводят зрителей в историко-архитектурный контекст. Центральная инсталляция задает систему координат повествования. Экспозиция, используя прием тотальной site-specific инсталляции, расставляет акценты не только в сторону историко-архитектурных, но и бытовых взаимосвязей. Художники Алексей Лука и Матвей Шапиро применяют в своих работах предметы интерьера, безвозвратно утраченные для последующей реставрации, тем самым дают им новую жизнь в ином формате. Ручки, откосы, рамы, кровля, рейки, балясины — все послужило материалом для создания инсталляций. В рамках проекта будут представлены: графика, ассамбляжи, коллажи и скульптуры художников.

Главная цель проекта – привлечь внимание общественности к бережному восстановлению объекта культурного наследия. Демонстрация уникальных ресайклинг-арт объектов сотрет очевидную грань между застройкой и работами, художники перенесут многогранный образ здания в стены фонда.

Роман Клейн (19 марта 1858, Москва, Российская империя — 3 мая 1924, Москва, СССР) — русский и советский архитектор, академик Императорской Академии художеств, реставратор и преподаватель, работавший преимущественно в Москве. Наследие Клейна отличается не только разнообразием стилей, но и большим количеством различных видов построек.

Архитектор проектировал как общественные здания: музеи, учебные и научные институты, больницы, богадельни, так и жилые дома, особняки и доходные дома, фабрики и заводы, культовые постройки. Стилистически для произведений Романа Клейна характерны псевдорусский стиль, неоклассика, неогрек, а также неоготика, неоренессанс, необарокко, экзотический стиль и постконструктивизм. Среди архитектурных памятников, созданных Клейном: здание музея изящных искусств ГМИИ им. А.С. Пушкина, торговый дом «Мюр и Мерилиз» (ныне ЦУМ), чайный дом на Мясницкой и еще 130 сооружений, в числе которых дом Снегирева.

Алексей Лука (род. в 1983 году) – художник, чей творческий метод обращен к абстрактной живописи, а также переосмыслению модернистских традиций неопластицизма и конструктивизма в городском пространстве. На протяжении своей творческой карьеры Алексей Лука сохраняет приверженность сдержанной, преимущественно теплой гамме и точному обращению с фактурой и материалами, однако начинает работать во все более разнообразных техниках, не ограничиваясь форматом настенной росписи.

Алексей Лука много работает с архитектурной формой и фактурой материалов, создавая произведения в техниках коллажа и ассамбляжа и используя различные медиа: живопись, графика, объекты, инсталляции и site-specific проекты.

Алексей Лука — регулярный участник российских и международных биеннале (8-я Московская международная биеннале современного искусства; I, II и III Биеннале искусства уличной волны «Артмоссфера» (2014, 2016, 2018 гг. ), 6-ая Биеннале в Марракеше, Марокко (2016 г.), а также крупных групповых проектов в сфере уличного искусства. В 2020 году выполнил дом-антресоль в арт-парке Никола-Ленивец и принял участие в фестивале «Здесь и сейчас». В 2021 году сделал мурал на административных зданиях музея Москвы.

Матвей Шапиро (род. в 1987 году) – художник, исследует в своих работах понятие адаптивности формы. Матвея интересует, как и почему в процессе создания художественного произведения путем (не)случайных совпадений/действий элементы работы выстраиваются в самозамыкающуюся структуру. Технический, почти инженерный подход – то, что присуще работам художника вне зависимости от медиума и исследуемых тем.

В своих работах автор использует цитаты из произведений авангардных поэтов, советских фильмов, а также бессубъектные высказывания/вопросы, обращаясь к проблематике национального и исторического опыта.

Тот же метод он применяет при создании объектов и коллажей. Старые ящики из под оружия и приборов, конструкции которых воплощают практичность и системность, служат материалом для создания многих ассамбляжей. Разбирая, деконструируя практически применимые вещи, Матвей использует элементы для создания своих работ, укладывает и в новые системы. Компилируя изображения и текст, замыкая их в структуру, он по-новому пересобирает архив, наделяя визуально узнаваемые образы актуальными смыслами.

Фото – работы проекта «Разрез» © Алексей Партола

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