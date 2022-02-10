КАЗАНЬ: Выставка «Женщины в движении» открывается в Центре современной культуры «Смена»

19 февраля в Центре современной культуры «Смена» откроется коллективная выставка «Женщины в движении» с участием художниц из Швеции, России, Испании и Англии. Посольство Швеции в России и Центр современной культуры «Смена» в Казани представляют выставку «Женщины в движении», посвященную различным аспектам жизни и опыту женщин из Швеции, России, Испании и Англии.

Слово «движение» в названии проекта отсылает нас, во-первых, к движущемуся изображению (англ. – moving images), то есть к формам искусства, которые используют художницы (кино, видео), а во-вторых, – к произведениям искусства, которые приводят чувства зрителя в движение. Существует еще одно значение, предполагающее восприятие участниц выставки как активных и креативных женщин, находящихся в поиске новых способов работы и самовыражения.

Выставка «Женщины в движении» дает возможность познакомиться с художественным миром Мари-Луизы Экман, представленном графикой и фильмами. Экман – одна из самых известных художников и режиссёров Швеции – представляет нам абсурдные истории из жизни, часто вызывающие улыбку. Действие фильмов Экман балансирует на грани между игрой и перевоплощением, игривостью и серьезностью.

Зрители наблюдают за повседневной жизнью женского центра в Лондоне в неторопливом и проницательном фильме Петры Бауэр. Повседневность становится темой гобеленов Кристины Пашковой, которые были созданы во время самоизоляции в Москве 2020 года в связи с пандемией COVID-19 и показывают жизнь молодой женщины в очень особых обстоятельствах.

Отправным пунктом для работы Оливии Плендер стала школа в усадьбе Фогельстад (1922–1954), созданная женщинами для женщин. В ней, благодаря прогрессивной педагогике и высокому уровню солидарности, женщины из разных слоев общества учились быть гражданками после получения права голоса в 1921. У Супер Таус, альтер-эго Таус Махачевой, есть чему поучиться. Её не страшат препятствия и неудобства – будь то перетаскивание валунов или поиск подходящего места для памятника двум женщинам-героиням искусства. На небольших экранах представлены пять видеороликов, документирующих действия Супер Таус. Между реальностью и вымыслом оказалась Сююмбике, героиня новой работы Яны Михалиной, известная как последняя правительница вольного Татарстана до нашествия Ивана Грозного в 1552 году. В своих видеоработах художница обращается к сюжету о Сююмбике через народные песни и одноимённую газету 1910-х годов.

На выставке также представлен ряд других кинокартин: широко обсуждавшийся документальный фильм Кристины Линдстрём об одной из самых известных шведок ХХ века Астрид Линдгрен, комедия Габриэллы Пихлер «Любители» про стремящихся к известности девушек, исследующих возможности своего небольшого городка; «Девочка, мама и демоны» Сюзанны Остен, где изображены отношения между дочерью и ее матерью с биполярным расстройством.

Пернилла Август, больше известная как актриса, экранизировала роман Яльмара Сёдерберга «Серьёзная игра» 1912 года.

Аманда Кернелл – режиссёр высоко оценённой критиками картины «Саамская кровь» – представлена на выставке фильмом «Чартер». Это семейная драма о разводе, любви родителей и детей и о том, какие неожиданные обороты может принимать жизнь. Наконец, в классическим фильме Май Зеттерлинг «Любящие пары», основанном на цикле романов Агнес фон Крузеншерна, сплетаются три истории жизни женщин, оказавшихся в одном и том же родильном доме в Стокгольме после Первой мировой войны.

Отправной точкой проекта «Женщины в движении» стала специальная выставка «Женщины-первопроходцы в кино», подготовленная Шведским институтом.

В рамках программы «Женщины в движении» все желающие смогут встретиться и пообщаться с художниками лично, посетить мастер-классы для женщин, прогуляться по городу и послушать истории о женщинах в Казани.

Выставка завершит работу 15 мая 2022 года.

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