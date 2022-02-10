Парк «Зарядье» отметит День российской науки бесплатными лекциями ученых и детскими научными мастер-классами

12 февраля 2022 года в парке «Зарядье» состоится «День науки в «Зарядье»: громкий голос российской науки». В гибридном формате (онлайн и офлайн) пройдут лекции, посвященные новейшим научным достижениям. Главными участниками праздника станут «голоса российской науки» — ученые, журналисты и художники, популяризирующие науку и рассказывающие об открытиях и их важности в своих проектах.

Научно-познавательный центр «Заповедное посольство» 12 февраля соберет у себя ученых, журналистов и популяризаторов науки, способных «громко» рассказать о российской науке. Ведущими мероприятия станут журналисты Мари Армас и Иван Лозовой.

С 12:00 до 19:00 в холле и онлайн в официальном сообществе парка ВКонтакте будут идти лекции от ученых, которые параллельно со своей основной работой активно присутствуют в медиапространстве: просвещают, ведут блоги на YouTube и в TikTok, организуют международную научную коммуникацию, занимаются журналистикой, пишут книги и собирают средства на научные проекты. Среди участников:

Юрий Ковалев, астрофизик, член-корреспондент РАН, руководитель лабораторий в Физическом институте имени П.Н. Лебедева и Московском физико-техническом институте, прочитает лекцию «Космические нейтрино» и ответит на вопрос о том, почему ученые так любят эту загадочную частицу;

Артем Акшинцев, эколог, научный сотрудник Института водных проблем РАН, заведующий библиотекой «Научка» и глава агентства Russian Travel Geek, расскажет об эпохе антропоцен;

Денис Прудник, аспирант Московского авиационного института, популяризатор космоса, основатель проекта «Мы верим в космос», лауреат премии российского общества «Знание» в номинации «Просветитель года в интернете», расскажет о важных современных проектах российской космической программы, которые связаны с исследованием околоземного пространства и других объектов Солнечной системы;

Андрей Демчинский, врач-офтальмолог, руководитель медицинских проектов лаборатории «Сенсор-Тех», объяснит, какие технологии нужны, чтобы вернуть зрение человеку.

В лектории Заповедного посольства состоятся выступления представителей медиа и искусства:

Юлия Киселева, документалист, режиссер фильмов «Мозг. Вторая вселенная» и «Мозг. Эволюция», победитель национальной премии «Лавровая ветвь» в области неигрового кино, объяснит, что такое научная документалистика;

Лилия Сабирова, крауд-продюсер, куратор категории «Наука и просвещение» портала Planeta.ru, расскажет, как образовательным и научным проектам привлекать средства на реализацию их идей;

Илья Ферапонтов, главный редактор интернет-издания N+1, научный журналист и автор подкаста «Звуки науки», выступит с лекцией «Наука на слух: как сонификация помогает ученым (и не только ученым)»;

Юлия Боровая, художник, куратор, исследователь в области Art&Science, расскажет о возможностях, которые дает наука современным художникам;

Григорий Тарасевич, главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шредингера», сооснователь просветительского проекта «Летняя школа» и креативный директор программы «Всенаука», поделится опытом о том, как науку превратить в приключение.

В лабораториях Заповедного посольства пройдут научные мастер-классы для школьников. Участники создадут микроклоны растений, узнают о свойствах минералов, проведут опыты со светом и посмотрят на эффект Тиндаля.

Вход на лекции и мастер-классы бесплатный, по регистрации. Регистрация открыта на сайте парка: https://www.zaryadyepark.ru/den-nauki/

Фестиваль «День науки в «Зарядье»: громкий голос российской науки» можно будет смотреть и в прямой трансляции на официальной странице парка: https://vk.com/zaryadyepark.

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