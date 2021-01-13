Пианистка Елена Тарасова открывает серию ежемесячных выступлений

15 января 2021 года в Зале на Дубининской (Москва, Дубининская ул., д. 57, к. 1, Brent City, четвёртый этаж, 401), продолжится цикл программ московской пианистки Елены Тарасовой, который откроется концертом «Сотворение мира».

«Бах — это музыка, написанная Богом. Моцарт — музыка, которую слушает Бог…». От этой истины Эрика-Эммануэля Шмитта выстраивается концепция первой концертной программы цикла – рассказывает Елена, – За сочинениями Баха и Моцарта следует опус Бетховена – и центром вселенной становится человек, его диалоги с судьбой, противостояние и преодоление. Музыка Рахманинова продолжает эту линию, открывая сложный психологический мир человека, глубину трагических переживаний – и путь от отчаяния к свету. Данная программа – диалог о сотворении мира, в котором человеку суждено стать и микрокосмом, и творцом своей вселенной, будь то внутренний мир или пространство вокруг».

Программа продолжительностью чуть более часа предполагает исполнение без прерывающих аплодисментов вплоть до ее завершения.

Зимой и весной Тарасова представит пять концертных программ: 15 января – «Сотворение мира», 15 февраля – «Диалоги с судьбой, или Партия в шахматы», 15 марта – «Точка отсчета», 15 апреля – «Post scriptum» и 15 мая – «Post post scriptum».

Елена Тарасова — лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории, автор идей и художественный руководитель ряда музыкальных проектов, член World Piano Teachers Association и Международного союза музыкальных деятелей.

Вход на первый концерт цикла — свободный, но по предварительной регистрации на странице Timepad https://cycleofconcerts.timepad.ru/event/1524483/

Начало: 19.00.

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