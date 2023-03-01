Фонд Still Art и Галерея Люмьер расширяют совместную издательскую программу и представляет новою серию авторских биографий

В рамках совместной издательской деятельности в области фотографического искусства XX и XXI веков Фонд Still Art и Галерея Люмьер продолжают исследовать значимые имена в мире советской и российской фотографии XX века и презентуют уже пятую книгу из уникальной серии монографий советских классиков – «Владимир Степанов 1950 – 1960».

Фотография стала делом всей жизни Владимира Степанова, когда он случайно взял в руки камеру. Его московская серия 1950-1960-х годов рассказывает о человечной, меланхоличной, разноплановой атмосфере города, подчеркивает неповторимость момента, настроение, детали быта и фактуру времени. Его талант и свежий взгляд на будущее фотографии, позволили ему засвидетельствовать незабываемый образ столицы.

Авторская монография Владимира Степанова будет доступна для покупки в Галерее Люмьер и на сайте галереи, а также в ключевых книжных магазинах Москвы с 3 марта.

«Совместная издательская программа Фонда Still Art и Галереи Люмьер посвящена великим мастерам советской фотографии XX века. Цель проекта – познакомить аудиторию с выдающимся архивом фотоискусства и показать все грани творчества советских фотографов, их уникальное авторское видение реального мира и подчеркнуть значимый вклад авторов в становление современной фотографии», – комментирует Елена Карисалова, основательница Фонда.

Открывает серию монографий книга «Наум Грановский 1920-1980», выпущенная к 110-летнему юбилею автора. Грановский был известным архитектурным фотографом, который подарил всю свою любовь и творчество Москве. На протяжении полувека Грановский рассказывал историю города в фотографиях. В альбом входят 250 работ, от эталонных работ автора до более редких кадров.

Вторая монография посвящена одному из главных фотографов «оттепели» Владимиру Лагранжу. В центре творчества репортажного фотографа – человек, как многогранный герой различных сюжетов: от беззаботных веселых детей с его ранних кадров до социальной проблематики его поздних работ. Издание исследует основные десятилетия творчества автора, начиная с 1960-х годов и заканчивая 1990-ми годами.

Издание главного представителя русской авангардной фотографии Александра Родченко уникально в своем роде. Книга создана на основе известных работ фотографа из коллекции Фонда Still Art. Экспериментируя с устоявшимися правилами искусства и обращаясь к неожиданным ракурсам, абстрактным формам, Родченко создавал необычные и завораживающие портреты. Альбом разделен на две части: «Классика» – первые фотографические опыты 1920-х, и «Портреты» – серия фотографий семьи и близкого окружения из творческой интеллигенции, среди которых Владимир Маяковский, Лиля Брик, Варвара Степанова, Осип Брик и другие.

На страницах альбома Андрея Князева представлены фотографические зарисовки и мгновения жизни из авторского фонда фотографа, посвятившего своё творчество кино, моде и образу советской̆ женщины 60-х—90-х годов. Героинями творчества Андрея Князева были женщины, которые впечатляют своей лёгкостью , непринуждённостью и поражают красотой̆. Издание непревзойденного архива фотографа было приурочено к 90-летию со дня его рождения.

В настоящий момент издательство Фонда Still Art помимо серии монографий советских классиков, созданной вместе с Галереей Люмьер, включает в себя каталоги фотографической коллекции Still Art и альбомы, посвященные творчеству молодых фотографов.

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