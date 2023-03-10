В издательстве «Иностранка» выйдет новый бестселлер чилийской писательницы Исабель Альенде

«История жизни Виолеты, этот великолепный эпик, охватывает весь XX век... Увлекательно от первого до последнего слова», — The Daily Telegraph

В марте в издательстве «Иностранка» выйдет «Виолета» — новый роман современной писательницы Исабель Альенде, суперзвезды латиноамериканской литературы наряду с Габриэлем Гарсиа Маркесом, одной из самых знаменитых женщин Южной Америки, обладательницы многочисленных премий, автора книг, переведенных на десятки языков и выходящих суммарными тиражами, которые неуклонно приближаются к ста миллионам экземпляров.

Виолета : роман / Исабель Альенде ; [пер. с исп. Н. Беленькой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — 384 с.

«Новый роман Альенде, вдохновленный жизнью ее матери, распахивается гигантской многоцветной панорамой. Перед нами история страстной и сильной женщины, умеющей смеяться, несмотря ни на что, — героини поистине эпической. В начале этой истории — эпидемия испанского гриппа, в конце — эпидемия коронавируса, а между ними разворачивается долгая жизнь Виолеты, ее сто лет без одиночества. В этой жизни будут процветание и бедность, головокружительные любови и убийственные разочарования, страшные утраты и ошеломительные восторги, рождение нового, неотвратимость смерти, неизбежная мудрость. XX век — Великая депрессия, войны, взлеты и падения тиранов, борьба за права женщин — наложит отпечаток на судьбу Виолеты, родившейся однажды ночью во время бури и прожившей бурную жизнь до дна от первой до последней минуты, от пандемии до пандемии. Частная жизнь отдельного человека превращается у Альенде в грандиозную сагу, вселяет надежду, когда надежды истощаются, и вдохновляет, когда без вдохновения трудно двигаться дальше».

Перевод с испанского Надежды Беленькой.

Исабель Альенде — писательница, журналистка, учительница. Один из самых успешных авторов в мире: более 74 миллионов проданных книг. Родилась 2 августа 1942 г. в городе Лима, Перу, выросла в Чили. Крестная дочь Сальвадора Альенде – бывшего президента Чили.

Всего Альенде написала 24 бестселлера, среди которых: «Любовь и тьма», «Ева Луна», «Остров в глубинах моря», «Японский любовник», «Зорро», «Город бестий», мемуары о жизни и смерти дочери «Паола» и «По ту сторону зимы». Ее книги переведены более чем на 42 языка. В них она уделяет большое внимание переплетению вымышленных сюжетов и исторических событий.

Исабель получила пятнадцать международных почетных докторских степеней, в том числе одну – из Гарвардского университета. Помимо этого она была введена в калифорнийский Зал славы, а также награждена премиями PEN Center Lifetime Achievement Award и the Anisfield-Wolf Lifetime Achievement Award. В 2014 г. президент США Барак Обама вручил Альенде президентскую медаль Свободы. В 2018 г. писательница была награждена Национальным книжным фондом медалью за выдающийся вклад в американскую литературу.

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