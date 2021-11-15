Издательство «Эксмо» представляет роман прозаика и психолога Дэниела Киза «Разоблачение Клаудии»

«О Клаудии я впервые услышал в середине июля тысяча девятьсот восемьдесят второго года, когда один ее приятель позвонил мне и спросил, не хочу ли я написать книгу про женщину, которая в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году, в возрасте двадцати шести лет, заявила полиции, что убила троих человек. Позднее эти трое вошли в число десяти жертв преступника, получившего в газетах Огайо прозвище «Убийца с двадцать вторым калибром». Прежде Клаудия боялась говорить о случившемся, теперь же она решила поведать свою историю миру».

«Разоблачение Клаудии» – это очередной документальный роман в коллекции автора, освещающий криминальную сенсацию, не сходившую со страниц американских газет в конце 1970-х. Речь шла о женщине, которая пришла в полицию с заявлением о том, что виновна в тройном убийстве. Позже с нее сняли все обвинения, а сама Клаудия Элейн Яско стала знаменитостью во второй раз – теперь уже благодаря писателю, рассказавшему о ней.

Клаудия Элейн Яско всегда мечтала сделать карьеру в Голливуде и прославиться. Как знать, возможно, у этой идеи были бы шансы, если бы не шизофрения латентного типа. Но все же Клаудия стала главной героиней трагедии, широко освещенной в прессе, и персонажем серии публикаций в культовом «Плейбое». В каком-то смысле Клаудия всегда играла роль – но в собственном воображении. События и локации она воспринимала как съемочный процесс и даже оказавшись в тюрьме, думала, что все происходит на площадке в киностудии. Она обратилась к Дэниелу Кизу в 1982 году. Тогда он уже был дважды лауреатом престижной «Хьюго» и других премий и, что немаловажно, написал знаменитую биографию Билли Миллигана, человека с множественным расщеплением личности. Писатель согласился встретиться с Яско. Серия долгих, порой мучительных, разговоров с женщиной, живущей на стыке реального и воображаемого, вылилась в эту уже связную и захватывающую историю. Так и не став восходящей звездой «золотого» Голливуда, Клаудия Яско навсегда осталась на страницах романа, написанного одним из значительных прозаиков XX века.

Дэниел Киз – американский прозаик и филолог, автор шести романов, нескольких сборников рассказов и серии документальных публикаций. В их числе «Цветы для Элджернона» и «Таинственная история Билли Миллигана». Известен как автор, дважды получивший престижную премию «Хьюго» за произведения с одним и тем же названием. В 1999 году Киз был награжден Почетной премией за вклад в фантастику Author Emeritus Ассоциацией писателей-фантастов Америки.

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