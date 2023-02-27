«Архитектура развития. Методология проектирования современных школ»: архитектурная мастерская ATRIUM и издание «Проект Россия» представили книгу-исследование о проектировании современных образовательных пространств

Архитектурная мастерская ATRIUM в сотрудничестве с ведущим профессиональным изданием «Проект Россия» представили книгу-исследование «Архитектура развития. Методология проектирования современных школ» о проектировании современных образовательных пространств. 278-страничное издание — не просто методические рекомендации или пошаговые инструкции. Задача исследования — объяснить, как и почему эффективность обучения в школе зависит от ее физических характеристик и как именно можно улучшить свойства вновь создаваемых образовательных пространств.

Почти за 30 лет работы в портфолио архитектурной мастерской ATRIUM накопилось более 20 проектов образовательной среды, и каждый из них по-своему инновационен. Еще в 2007 году был построен интернат для детей-сирот в Кожухове, где впервые в России была реализована концепция «школа как город» и который во многом определил и реализовал новые подходы к созданию современных образовательных пространств. Из относительно недавних проектов — школа «Летово» совместно с голландским бюро Atelier PRO, образовательные центры Quantum и T-EACH в Астане, молодежный центр и Парк будущих поколений в Якутске и многие другие. В процессе создания всех этих проектов была выработана определенная методика проектирования, применение которой, как считают архитекторы, поможет создавать образовательную среду нового качества в школах по всей России и за ее пределами.

Таким образом, исследование «Архитектура развития», с одной стороны, аккумулирует множество уже существующих теоретических изысканий в этой сфере: как международных, так и российских. С другой стороны, обобщает многолетний практический опыт проектирования одного из ведущих российских бюро в области образовательной архитектуры. И наконец, благодаря участию большого пула экспертов — от педагогов, психологов и госслужащих до строителей, девелоперов и производителей технологий, — оно учитывает и все прочие текущие аспекты отечественных реалий. Книга состоит из нескольких глав. В «Предпосылках» прослеживается взаимосвязь качества образовательной среды и качества самого образования, формулируются основные принципы того, какой должна быть современная образовательная среда, а также ключевые проблемы, мешающие повсеместному внедрению этих принципов в России.

«Стратегия проектирования образовательной среды» с подробным разбором ключевых проектов бюро ATRIUM — это формулирование главных характеристик, которыми должно обладать пространство современной школы. Визуальная открытость и прозрачность, наполненность светом, ощущение общего большого объема, внутренняя визуальная и пространственная сложность, разнообразие сценариев движения, развитие пространства по вертикали, разнообразие пространств различных типологий и масштабов, разнообразие материалов и информационная насыщенность, связь с окружающим ландшафтом — эти и многие другие принципы и создают, с точки зрения архитекторов, такую среду, где чувствуешь себя комфортно и где хочется находится. Такая среда провоцирует другую модель поведения, а через это формирует другой тип личности.

Все проектные решения, представленные в исследовании, проверены практикой. Чтобы их масштабировать, был разработан пространственный конструктор, из элементов которого составляется понятный прототип будущего образовательного центра. В главах «Функционально-пространственные решения» и «Территория и благоустройство» все элементы распределены по четырем базовым блокам: «искусство», «спорт», «наука» и «общественные пространства/рекреация». При чем для каждого элемента предлагается подробное описание оптимальных модификаций — таких, при которых получается не просто сложение одного с другим, но достигается синергия функций и новое качество. Например, вместо того чтобы просто увеличить количество классов информатики, можно часть из них разместить рядом с библиотекой, разделив сдвижными перегородками, и получить пространство, которое при необходимости превращается в городскую медиатеку с коворкингом.

Важно, что даже работая со стандартным техническим заданием, можно значительно расширить функциональную программу каждого из помещений. Об этом идет речь в главе «Эффективность и оптимизация».

Глава «Материалы и технологии», в свою очередь, дает подробные рекомендации по реализации проектных решений: как по выбору систем жизнеобеспечения здания, так и по характеристикам отдельных позиций материалов и мебели.

В главе «Школа и город» обосновывается, что современная школа может и должна становиться ключевым звеном районной социально-культурной инфраструктуры. Вместо того чтобы быть огороженным «белым пятном», выключенным из городской ткани, школа может открыть доступ ко всем своим сервисам, начиная от двора со спортивными площадками и выставочными зонами и заканчивая зрительным залом и медицинским центром. Подобный подход — классический пример стратегии win-win: повышая качество жизни в районе, он выгоден и девелоперу, и государственному заказчику. Первые тому подтверждения есть в России уже сегодня.

Что касается размышлений о будущем и о том, что еще только предстоит сделать нормой, то им посвящены последние три главы. В «Новых форматах обучения и взаимодействия» предложены способы интеграции иммерсивных AR/VR-технологий, необходимых для гибридного и дистанционного обучения. Они значительно расширяют образовательные (и не только) возможности любого физического пространства. Следующая глава анализирует подходы к формированию образовательной среды с точки зрения «Устойчивого развития». Потому что единственный способ сделать устойчивую архитектуру нормой — это уже сейчас начать формировать у детей экологическое мышление. При этом не только наглядными примерами интеграции устойчивых технологий в здание школы, но и воспитанием заботливого отношения к природе и обучением бережного взаимодействия с ней.

Наконец, в главе «На пути к гостеприимной школе» детально изучены вопросы инклюзивного образования в самом широком смысле слова. Сделать школу по-настоящему гостеприимной, открытой и доступной — все еще вопрос будущего, и хочется верить, что недалекого.

Кроме того, авторы исследования надеются, что данный труд и его максимальное распространение среди всех участников процесса формирования образовательной среды внесет свой вклад в ее качественное улучшение, а значит — и в качество жизни детей в России и за ее пределами.

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