Форум «Новый вектор. Сибирь» прошел в Белокурихе и подвёл итоги

Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» прошел с 31 января по 3 февраля в Белокурихе (Алтайский край). Участие в четырехдневной программе мероприятий приняло более 130 представителей отрасли из Москвы и регионов РФ, включая все субъекты Сибирского федерального округа. Онлайн-зрителями было более пяти тысяч человек.

Организаторами форума «Новый вектор. Сибирь» выступили Союз кинематографистов России, Фонд поддержки регионального кинематографа при поддержке Правительства Алтайского края, Министерства культуры Алтайского края, Президентского фонда культурных инициатив.

В числе спикеров: Василий Нелюбин – и.о. заместителя губернатора Красноярского края; Елена Безрукова – министр культуры Алтайского края; Олеся Полунина – министр культуры Иркутской области; Алексей Алешковский – заместитель председателя Союза кинематографистов России, президент Гильдии кинодраматургов; Антон Малышев - исполнительный директор Фонда «Кинопрайм», Роман Исаев – член правления Ассоциации владельцев кинотеатров; Алексей Рязанцев – генеральный директор компании «Карро Прокат»; Родион Павлючик – генеральный директор группы компания «Приор», член правления Ассоциации продюсеров кино и ТВ; Лили Шерозия – главный продюсер платформы «Смотрим»; Оксана Барковская – генеральный продюсер группы компаний «Формат ТВ»; Андрей Апостолов – главный редактор киностудии «Ленфильм»; Сусанна Альперина – обозреватель «Российской газеты», а также руководители кинокомиссий СФО, представители Союза кинематографистов России и его региональных отделений, продюсерских центров, киностудий, режиссёры, журналисты, медиаменеджеры и т.д.

Руководитель проекта – член совета ФПРК, генеральный продюсер ПЦ «Мувистарт» Дмитрий Якунин.

Приветствия участникам и гостям форума направили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава города Белокурихи Константин Базаров.

В рамках церемонии открытия прошла творческая встреча с писателем, сценаристом, продюсером Евгением Гришковцом. Уроженец Сибири, он рассказал о привязанности к региону, своих «сибирских» привычках и, конечно же, творчестве.

Деловую программу форума составила Конференция кинокомиссий Сибири, организованная ПЦ «Мувистарт» при поддержке Минкультуры России. В рамках конференции прошли дискуссии на тему развития кинематографа в Сибири, регионах РФ, включая международных проектов, обмен мнениями и профессиональными связями.

По данным исследования, представленного Фондом поддержки регионального кинематографа (ФПРК), в десяти субъектах Сибирского федерального округа на сегодняшний день работают 231 киностудия, 14 ренталов, 363 кинотеатра, 51 арт-пространство и 12 креативных кластеров. Всего на развитие индустрии из региональных бюджетов выделяется 67,7 млн рублей и 65 млн рублей в 2023 году составило финансирование рибейтов.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала, что в 2022-2023 гг. в регионе была создана кинокомиссия. В прошлом году был принят документ о рибейтах, которые в 2024 г. должны составить до 30 %/10 млн рублей. Разработан проект документа «Стратегия развития кинематографии в Алтайском крае на 2024-2034 гг.».

Представитель Министерства культуры Новосибирской области Юрий Яшкин заявил, что в 2024 году на территории Академпарка откроется Фабрика научного кино, где предполагается снимать не только научное кино, но и фильмы на позиционирование системы образования, здравоохранения, картины об индустриально-промышленных профессиях. Уникальность технического решения – в создании базы, где можно с помощью современных технологий (в том числе VR) создавать фильмы.

Ключевым событием деловой программы стали презентация киностудий СФО, в которой приняли участие 20 киностудий, действующих в регионе.

Эксперты отметили высокий уровень представленных проектов. Генеральный директор компании «Карро прокат» Алексей Рязанцев заявил, что большая часть представленных студий и их проектов имеет потенциал для выхода на федеральные площадки.

Развитие киноотрасли Алтайского края обсудили в ходе работы круглого стола «Опыт кинопроизводства в Алтайском крае и Республике Алтай». Встреча состоялась с участием представителей власти и бизнес-сообществ, туристических комплексов Алтайского края и Республики Алтай. Наталья Безлюдская, заместитель главы администрации Белокурихи, подчеркнула, что город заинтересован в том, чтобы сюда пришло «большое» кино, и для этого у него есть необходимые ресурсы: 16 санаториев, 26 пансионатов, гостиниц и отелей с гибкими ценами. В регионе знаменитые своей живописностью локации, с которыми помогут ознакомиться специалисты.

На конференции участники впервые анонсировали съёмки новых проектов в Алтайском крае. Роман Исаев, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров, и Михаил Щегорцов, советник генерального директора медиагруппы «Красный квадрат», эксклюзивно представили проект полнометражного игрового фильм в жанре роуд-муви «Шамбала».

Альберт Рябышев, генеральный продюсер компании R-media, представил новый проект «Из Сибири с любовью» – несколько новелл по мотивам рассказов Евгения Гришковца, который выступит также автором сценария. Режиссер фильма – Марк Горобец.

Взаимодействие региона с соседними странами обсудили участники круглого стола на тему «Большой Алтай. Перспективы развития копродукционного кинопроизводства между Россией, Казахстаном, Китаем, Монголией».

На полях форума столичные эксперты киноотрасли поделились своим профессиональным опытом и подсказали сибирским коллегам, как оптимизировать работу над своими проектами. В рамках круглого стола «Как найти финансирование в кино» спикеры рассказали о нюансах работы с грантодателями.

Одним из самых ярких мероприятий участники назвали мастер-класс главного продюсера медиаплатформы «Смотрим» Лили Шерозия «Кино: искусство продавать». Спикер в доступной форме рассказала о тонкостях планирования релиза своего фильма и перечислила типичные ошибки фильммейкеров в работе с аудиторией.

На финальном круглом столе эксперты подвели итоги конференции и перспективы развития киноотрасли в Сибири:

Василий Нелюбин:

«Напомню, что пока у субъектов РФ нет полномочий развивать кино: мы даже рибейты оформляем как форму поддержки малого и среднего бизнеса. Если мы, объединив усилия, начнем вести диалог с государством на эту тему и будем способствовать внесению изменений в законодательство, то и в сфере поддержки кинематографистов на местах появится поле для маневра».

Алексей Алешковский:

«Не хватает разговора о смыслах в кино. Мы много говорим о “железе”, копродакшенах и т.д., но мало о том, какое кино надо снимать. Кино – это инструмент очень мощного социального воздействия, об этом говорить можно и нужно».

Андрей Апостолов:

«Мне очень понравился питчинг компаний, это достаточно редкий формат, который дает возможность ознакомиться не только с проектом, но и продакшном, с его мощностями. Мне кажется, такие мероприятия нужны и важны, потому что именно благодаря им региональное кино перестаёт быть региональным и выходит на федеральный уровень».

Родион Павлючик:

«На форуме я увидел презентации 20 сибирских кинокомпаний, что стало для меня неожиданностью. Это очень важный шаг вперед, который сделал ФПРК, это важно для отрасли. Раньше я ездил по Сибири, и мне казалось, что здесь нет кино, а теперь я вижу профессиональное сибирское киносообщество, с которым можно и нужно работать. Горизонтальные связи между кинопроизводителями СФО существуют, их необходимо укреплять. Они могут сотрудничать и взаимодополнять друг друга – кадрами, техникой и пр., оптимизируя тем самым свои бюджеты».

Участники форума «Новый вектор. Сибирь» ознакомились с фильмами о Сибири или снятые сибирскими авторами. В рамках некоммерческих показов зрителям были представлены 11 картин – созданных при содействии ФПРК, а также победителей Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) 2023 года.

В заключительный день участники отправились в локейшн-тур, в ходе которого ознакомились с красотами Алтайского края и Республики Алтай.

Подводя итоги форума, Дмитрий Якунин поблагодарил команду Министерства культуры Алтайского края за качественную соорганизацию проекта и подчеркнул:

«Учитывая опыт проведения данного мероприятия и аккумулируя наши достижения, мы будем развивать его на Алтае и дальше и попробуем выйти на международный уровень, расширив его деловую программу, дополнив форум панорамными показами зарубежных фильмов, но при этом оставив основной акцент на развитии кинематографа в Сибири. Также в рамках “Нового вектора”, который состоится в Калининграде, мы проведём кинорынок региональных студий и проектов, находящихся в стадии Work-in-Progress».

Комментируя успехи презентации сибирских киностудий, он добавил, что для эффективной работы региональным продакшнам необходима системная финансовая поддержка. «Это позволит расширять техническую базу, нанимать персонал и реализовывать еще больше интересных проектов», – пояснил Дмитрий Якунин.

Напомним, что впервые мероприятие прошло в Калининградской области летом прошлого года. В этом году его проведение запланировано в ряде регионов страны – в Ставропольском крае, Калининградской области и Республике Бурятия. Детальная информация будет сформирована позднее.

Фото – Евгений ТОР