Эксперты назвали пять самых мистических мест России

Перевал Дятлова. Фото - кадр из видео «БЕСПИЛОТНИК48 & ТУРИЗМ48»

Многие регионы нашей страны притягивают интересующихся мистикой и древностями своими уникальными достопримечательностями. Онлайн-кинотеатр KION и сервис бронирования отелей МТС Travel сделали подборку пяти самых загадочных мест России.

Перевал Дятлова в Свердловской области

Печально известное место в Уральских горах, где при загадочных обстоятельствах в 1959 году погибла группа туристов, руководителем которой был Игорь Дятлов. События породили много гипотез о том, что произошло с людьми, однако официальное следствие зашло в тупик. Выдвигали версии, что палатку с туристами накрыла лавина, на них напали дикие животные или беглые заключённые. Самые фантастические варианты — о встрече со снежным человеком, нечистой силой или инопланетянами. Теории возникают и сегодня. Одна из них гласит, что к гибели привел запуск газовой ракеты Р-12 из находящегося рядом поселка Полярного. Это объясняет, почему неподалеку от палатки нашли подтопленный снег, а люди видели недалеко от места крушения огненные шары.

История не раз вдохновляла кинематографистов на создание фильмов и сериалов. И до сих пор место также является притягательным для искателей приключений и острых ощущений. Маршрут на перевал Дятлова — один из самых популярных по Северному Уралу. Обычно туры стартуют из города Ивделя и длятся неделю. Некоторые организаторы предлагают трансфер из Екатеринбурга. Чтобы принять участие в туре, требуется хорошая физическая форма и готовность к жизни в полевых условиях.

Заяцкие острова в Архангельской области

Фото – сайт inguide.ru

Заяцкие острова — часть архипелага в Белом море недалеко от знаменитого Соловецкого острова, куда ссылали репрессированных и осуждённых по уголовным статьям. На Заячьих островах расположены остатки древних лабиринтов. Всего на архипелаге более 30 лабиринтов, 13 из них — на Большом Заяцком острове. Их возвели около 3–5 тысяч лет назад представители коренного народа саамов. О назначении сооружений продолжаются споры. Есть версии, что это астрономические календари или места культа. Любители конспирологии говорят, что огромные спирали на земле выложили вовсе не люди, а пришельцы из космоса.

На Большой Заяцкий остров организовывают экскурсии на катере из посёлка Соловецкий. Время в пути — 45 минут.

Маньпупунёр в Республике Коми

Маньпупунёр — это семь каменных столбов, достигающих в высоту 42 метров, признанных одним из семи чудес России и расположенных на территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми. Когда-то столбы выветривания, как ещё называют Маньпупунёр, были частью Уральских гор, но мягкие породы постепенно разрушились, осталась только твердая часть.

Однако существуют и более захватывающие версии появления столбов. Согласно одной из легенд, останцы — это великаны, собиравшиеся уничтожить народ манси, но превратившиеся в камень. Для коренных жителей место священно, раньше обычным людям вход сюда был закрыт — на Маньпупунёр приходили лишь шаманы для проведения обрядов.

Сегодня самый простой способ добраться до столбов выветривания — на вертолёте из Ухты. Туры однодневные и проводятся только в летний период. Также сюда организовывают двухнедельные пешие походы. Маршрут непростой и требует от туристов хорошей физической подготовки и выносливости. Самый экстремальный вариант — путешествие на лыжах с ночёвками в зимних палатках.

Даргавс в Северной Осетии

Фото - сайт sbs-news.ru

Небольшое село Даргавс в Республике Северная Осетия известно главным образом благодаря расположенному здесь некрополю, который также называют Городом мёртвых. Он представляет собой комплекс из 95 компактно расположенных полуподземных и наземных каменных склепов, часть которых относится к XIV веку. Внешне они выглядят как башенки. В каждом склепе есть отверстие, в которое можно заглянуть и увидеть человеческие останки, при этом трогать кости и тем более уносить что-либо с собой запрещено.

Столь необычный, на первый взгляд, способ погребения местные жители аланы выбрали из-за того, что в горах и без кладбища не хватало пригодной для ведения хозяйства земли. Хотя согласно местной легенде, причины для создания таких захоронений были иные: когда в селение пришла эпидемия чумы, жители не могли хоронить покойных: земля отвергала их тела.

Даргавский некрополь расположен примерно в 40 километрах от Владикавказа. Местные гиды организовывают сюда туры с осмотром и других точек притяжения региона, в числе которых Аланский монастырь, родовые башни, Кармадонское ущелье, где погибла съемочная группа Сергея Бодрова — младшего. Добраться до некрополя в Даргавсе можно и самостоятельно на общественном транспорте. Из Владикавказа ходят автобусы № 115 и 235, далее примерно 20 минут пешком. Посетить некрополь можно в любой день, кроме понедельника.

Дольмены Западного Кавказа

Фото - сайт inteq-bau.ru

Дольмены Западного Кавказа — это огромные гробницы из каменных плит с круглыми отверстиями по центру. Исследователи определили, что им примерно 2–4 тысячи лет.

В горах Адыгеи несколько тысяч дольменов. Есть как одиночные, так и целые группы. В числе наиболее доступных дольмены в посёлке Каменномостский. Сюда можно отправиться с гидом или самостоятельно на машине или автобусе № 180 из Краснодара или Майкопа.

Дольменам нередко приписывают наличие целебной силы, вокруг них складываются легенды. Одна из них гласит, что некогда на Западном Кавказе жили великаны и карлики. Последние были умны и хитры, так что сумели убедить великанов строить для себя каменные жилища.