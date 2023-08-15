Книжный поезд прибыл в Восточную Сибирь и зажег огни фестиваля «Книжные Маяки России»

Стартовавший 3 августа от Московского вокзала Санкт-Петербурга Книжный поезд с писателями, учеными, поэтами, издателями, журналистами, книжниками и библиотекарями приехал в один из старейших и красивейших городов Сибири — Красноярск. В городе с богатейшей литературной историей Книжная экспедиция остановились на целых два дня.

Участники Фестивального Движения «Книжные маяки России» обсуждали современные проблемы книжной и библиосферы, предлагали инициативы и возможные форматы для привлечения детей к чтению, дискутировали о культурологических смыслах за круглыми столами, встречались с жителями и гостями Красноярска на творческих встречах.

Важность миссии пассажиров Книжного поезда отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Писатели — властители дум — которые едут через всю страну с целью поделиться своим искусством, своими мыслями, своими смыслами, и, в свою очередь, напитаться от страны новых энергий, впечатлений, сюжетов, это — очень плодотворная идея. Этот железнодорожный марафон даст свои плоды, и в будущем мы увидим все это в литературе».

Он также сказал о необходимости привлекать молодое поколение читать настоящие книги, поскольку все мы сегодня живем в океане информационного шума и псевдолитературы. Сергей Новиков особо подчеркнул значимость миссии Маяков — показывать эталонную литературу, произведения, которые действительно представляют ценность, транслируют важные ценности и объединяют нас смыслами.

Тему продолжил литературный критик, публицист, исследователь и теоретик фантастики и альтернативной истории Сергей Переслегин, предложив возможность дать книгам работать самостоятельно:

«За счет отлично развитой системы цензуры в Советском Союзе мы получали с запада великолепные переводы их лучших книг. Естественным мнением образованных людей Союза было: «там» намного выше уровень культуры, чем у нас. А когда на нас потом обрушился поток их средних книжек, мы были в ужасе и не понимали, что происходит».

Говоря о стратегической цели книжной экспедиции — создать условия, чтобы 80% россиян читали в среднем не менее 12 книг в год — Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева призналась, что считает, что это далеко не предел, а сама она читает каждый день и не одну книгу.

«Без чтения человек очень много теряет. Желательно, чтобы книг было больше, чем 12 в год. Чтобы мы слушали, читали книги, наслаждались эмоциями героев», — уверена она.

Президент Фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов выразил надежду, что в ближайшие три года Книжные Маяки начнут регулярно зажигаться в каждом регионе по всей стране.

«Нам есть, что сказать, мы накопили за тысячелетия много знаний, смыслов, концептов, идей, которыми хотели поделиться, и занять достойное место в медиасфере, в информационном поле, для того чтобы 40 тысяч библиотек, которые существуют в Российской Федерации и 200 тысяч библиотекарей, которые каждый день работают в Российской Федерации, имели свой голос, свою возможность посеять разумное, доброе, вечное», — поделился с журналистами Денис Котов.

Он рассказал, что, начиная с Екатеринбурга, 12-ти часовые трансляции во ВКонтакте мероприятий «Книжных маяков России» с участием пассажиров Книжного поезда увеличились. И к Красноярску они достигли уже 17-ти часов, а к Владивостоку формат вещания станет круглосуточным.

Всего за девять дней путешествия уже состоялось более 180 мероприятий, а за перемещением экспедиции режиме онлайн за это время следили более полутора миллиона человек. Книжный поезд преодолел уже более четырех тысяч километров железнодорожных путей, а участники Книжного автопробега «Дорога на маяк», который проходит параллельно с движением поезда через всю страну, прошли экватор своего путешествия — семь тысяч километров дорог.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.