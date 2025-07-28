ФПРК поддержал съёмки роуд-муви о сибирских байкерах «Жизнь дорога»

Съемки документального фильма «Жизнь дорога» Михаила Мерзликина завершились в Республике Хакасия. Проект является победителем Конкурса документального кино Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), проведенного весной 2025 года («Россия – взгляд в будущее»).

Это история байкеров из мотоклуба Красноярского края Adventurers MCC, которая отправляется в путешествие по маршруту «Саянское кольцо», чтобы поддержать своего друга, вернувшегося с СВО после тяжелого ранения в ногу и помочь ему снова свободно передвигаться на мотоцикле.

«Саянское кольцо» – туристический маршрут, пролегающий на территории Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. Дорога проходит через красивейшие сибирские пейзажи – Саянские горы, реку Енисей, бескрайние степи. Общая протяженность пути составляет около двух тысяч километров, которую герои фильма преодолеют на мотоциклах.

Михаил Мерзликин отметил, что съёмочной группе удалось не просто запечатлеть байкерское братство, «но и показать, как оно помогает человеку заново обрести себя после тяжелых испытаний». Ещё одним героем фильма, по словам режиссера, стала Сибирь, чьи виды «захватывают дух».

«Бескрайние степи, извилистые горные дороги, бурные реки и тихие таёжные уголки… Всё это создаёт мощный фон для истории о преодолении», – подчеркнул кинематографист роль величественной сибирской природы в фильме. Также, по мнению Мерзликина, «этот проект разрушает стереотипы о байкерах – перед зрителями не просто «крутые парни», а люди с большим сердцем, для которых слова “дружба” и “поддержка” значат больше, чем скорость и адреналин».

Композиторами выступили ребята из всемирно известной музыкальной группы из Омской области Nytt Land. Производство – киностудия «Ветер перемен».