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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойРегионы РоссииТ-Банк установил арт-банкомат на вершине курорта Роза Хутор

Т-Банк установил арт-банкомат на вершине курорта Роза Хутор

editor
By editor
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арт-банкомат
Фото © T-банк

Т-Банк установил арт-банкомат на горной вершине курорта Роза Хутор — Роза Пик 2320. Это первый банкомат Т-Банка, размещенный на такой высоте и самый высокогорный банкомат курорта. Воспользоваться им можно в ресторане «Высота 2320».

Дизайн корпуса банкомата разработали дизайнеры Т-Банка специально для курорта Роза Хутор. На нем обыгрываются два ключевых сезона курорта — зима и лето. Зимняя сторона посвящена катанию на сноуборде и горных лыжах, а летняя иллюстрирует отдых туристов в теплый сезон – хайкинг, кемпинг в лесной зоне, прогулки по живописным горным тропам, поездки на канатной дороге и посещение парка водопадов. Композицию дополняет известный символ курорта – Йети, катающийся на вейкборде.

Арт-банкоматом Т-Банка могут привычно пользоваться клиенты любых банков. Для владельцев карт Т-Банка также доступна функция обмена валюты на внесение – доллары и евро можно обменять на рубли.

Банкомат станет частью туристической инфраструктуры и еще одним арт-объектом, отражающим дух курорта. 

Т-Банк продолжает традицию создания тематических и арт-банкоматов. Ранее был представлен первый в России «Хоккейный банкомат», первый круглый банкомат «Пуля» и целая серия арт-банкоматов с репродукцией классических и авангардных произведений на корпусах, установленных в 24 городах страны.

Интересно, что Т-Банк не первая технологическая компания, котороя попадает со своими яркими креативными проектами в поле зрения АртМосковии. Ранее мы рассказывали о необычном эксперименте компании Яндекс и художников по росписи умных колонок Яндекс.Станции «Алиса» и роботов-доставщиков.

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