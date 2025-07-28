Т-Банк установил арт-банкомат на вершине курорта Роза Хутор

Т-Банк установил арт-банкомат на горной вершине курорта Роза Хутор — Роза Пик 2320. Это первый банкомат Т-Банка, размещенный на такой высоте и самый высокогорный банкомат курорта. Воспользоваться им можно в ресторане «Высота 2320».

Дизайн корпуса банкомата разработали дизайнеры Т-Банка специально для курорта Роза Хутор. На нем обыгрываются два ключевых сезона курорта — зима и лето. Зимняя сторона посвящена катанию на сноуборде и горных лыжах, а летняя иллюстрирует отдых туристов в теплый сезон – хайкинг, кемпинг в лесной зоне, прогулки по живописным горным тропам, поездки на канатной дороге и посещение парка водопадов. Композицию дополняет известный символ курорта – Йети, катающийся на вейкборде.

Арт-банкоматом Т-Банка могут привычно пользоваться клиенты любых банков. Для владельцев карт Т-Банка также доступна функция обмена валюты на внесение – доллары и евро можно обменять на рубли.

Банкомат станет частью туристической инфраструктуры и еще одним арт-объектом, отражающим дух курорта.

Т-Банк продолжает традицию создания тематических и арт-банкоматов. Ранее был представлен первый в России «Хоккейный банкомат», первый круглый банкомат «Пуля» и целая серия арт-банкоматов с репродукцией классических и авангардных произведений на корпусах, установленных в 24 городах страны.

Интересно, что Т-Банк не первая технологическая компания, котороя попадает со своими яркими креативными проектами в поле зрения АртМосковии. Ранее мы рассказывали о необычном эксперименте компании Яндекс и художников по росписи умных колонок Яндекс.Станции «Алиса» и роботов-доставщиков.