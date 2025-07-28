В Госдуме обсудили выборы финалистов «Культурной столицы 2027 года» и назвали лидеров народного голосования

Расширенное заседание Оргкомитета российского общенационального конкурса «Культурная столица года» состоялось в Государственной Думе ФС РФ 24 июля 2025 года. Участники обсудили результаты работы Экспертного совета по оценке заявок 26 городов, претендующих на звание «Культурной столицы 2027 года», и ход народного голосования, а также оценили деятельность Грозного и Омска по обеспечению действующего и будущего почетных статусов.

Главной темой заседания, конечно же, стали заявки городов-участников – Архангельска, Владикавказа, Вологды, Воронежа, Гатчины, Донецка, Ижевска, Калуги, Кемерово, Костромы, Липецка, Луганска, Нальчика, Новосибирска, Орла, Петрозаводска, Пскова, Рязани, Сочи, Ставрополя, Сургута, Сыктывкара, Улан-Удэ, Ульяновска, Челябинска, Южно-Сахалинска. Оценивали заявки на платформе портала «Госуслуги» 10 анонимных экспертов в сфере культуры, экономики и городского управления.

– Эксперты единогласны: в этом году основной массив заявок еще сильнее, чем в прошлом. Чувствуется, что все города-участники серьезно подошли к осмыслению своей истории, текущего состояния и потенциала, – рассказал присутствующим директор фонда «Культурная столица» Александр Протасевич.

Конкурс продуман так, чтобы обеспечить для городов равные условия.

– Эксперты участвовали в работе с заявками анонимно, чтобы избежать давления со стороны городов, а платформой им служил портал «Госуслуги», для которого была разработана специальная система оценок по каждому из пунктов. Эти меры уже не первый год делают проведение конкурса абсолютно прозрачным, не оставляют пространства для злоупотреблений, – пояснил председатель Оргкомитета конкурса, депутат Государственной Думы, профессор Николай Новичков.

Тем временем на портале «Госуслуги» на протяжении 3 месяцев идет народное голосование за каждый из городов-участников конкурса. Об этом процессе подробно рассказала заместитель директора Департамента развития инфраструктуры Электронного правительства Минцифры РФ Галина Сташевская.

– К концу июля мы можем выделить трех лидеров народного голосования – Челябинск, Вологду и Новосибирск. Однако отрыв лидеров от остальных участников пока что не так велик.

– Опыт прошлого года подсказывает нам, что битва за победу в народном голосовании будет увлекательной и напряженной до последнего дня. К настоящему моменту проголосовали около 200 тысяч россиян, но к декабрю любимые города поддержат более миллиона, – уверен Николай Новичков.

– Мы стремимся захватить в культурную жизнь Омска тех жителей, которые пока что не проявляют активности, предложить им что-то совершенно новое и на любой вкус – и музыку, и кино, и театр, и выставки, и краеведение, и моду, и многое, многое другое, причём для всех возрастов… 5 декабря в городе Грозном мы получим переходящий символ «Культурной столицы года» на 2026 год, и уже 15 декабря развернется наша программа – торжественным открытием Омского театра юного зрителя после капитального ремонта, – рассказал заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник.

Напомним, что в российском общенациональном конкурсе «Культурная столица года» могут принимать участие административные центры субъектов РФ (вне зависимости от числа жителей) и другие города и городские агломерации с населением не менее 200 тысяч человек.

Общенациональный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и содействии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы.