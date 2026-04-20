75% респондентов мечтают попробовать себя в роли детектива

20 апреля отмечается День детектива — именно в эту дату был опубликован первый в истории литературы детективный рассказ Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг». По этому случаю книжный сервис Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» опросили пользователей и выяснили их отношение к жанру. В целом абсолютное большинство респондентов (93%) ответили, что любят читать детективные истории. Самой интересной из них пользователи назвали «Приключения Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла (43%). Следующие три места заняли произведения Агаты Кристи. На втором расположилось «Убийство в Восточном экспрессе» (39%), на третьем — «Десять негритят» (33%), на четвёртом — «Убийство Роджера Экройда» (15%). Замыкает топ-5 детектив Дафны Дюморье «Ребекка» (14%).

75% опрошенных, вдохновившись литературой, сами мечтают попробовать себя в роли детектива. А если бы им предложили выбрать себе напарника, 37% обратились бы к Шерлоку Холмсу, 34% — к Эркюлю Пуаро, а 20% — к доктору Ватсону. Ещё 19% хотели бы расследовать дело вместе с мисс Марпл из «Убийства в доме викария» Агаты Кристи и 15% — с Нэнси Дрю из «Тайны старых часов» Кэролайн Кин.

Большинство респондентов оказались терпеливыми читателями. Лишь четверть из них хотя бы раз перелистывали детектив на последние страницы, чтобы раньше времени узнать развязку, и только пятая часть — осознанно искали спойлеры в интернете. 52% респондентов ответили, что часто раскрывают преступника, но порой сюжет всё же удивляет. 27% редко доходят до разгадки и часто подозревают не того, а 15% в целом не пытаются угадывать и просто следят за историей.

Любимой сюжетной интригой пользователи назвали классическое убийство, за которое проголосовали 50%. 47% респондентов отдали предпочтение отдельному виду убийства — в замкнутом пространстве. Третьим по популярности сюжетным ядром стало исчезновение человека (39%), четвёртым — тайна конкретного места (38%). Ещё 25% своим любимым типом интриги назвали загадку наследства.