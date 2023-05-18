В Улан-Удэ подвели итоги Международного фестиваля детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок»

17 мая в столице Бурятии городе Улан-Удэ были объявлены итоги Международного фестиваля детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок».

Гран-при фестиваля получил фильм «Дух Байкала» (режиссёр Михаил Расходников, Россия, Республика Бурятия).

Победителем международного конкурса стал фильм «Обруч» (Турция, режиссер Ахмет Токлу). Приз получил директор Турецкого культурного центра Института имени Юнуса Эмре Мехмет Улькер.

Награда в номинации «Лучшая режиссёрская работа» была вручена режиссёру Айбеку Дайырбекову за фильм «Запах полыни» (Кыргызстан).

В номинации «Лучший сценарий в международном конкурсе» победил Нарек Авагян (фильм «Однажды в школе», Армения).

Приз в номинации «Лучшая мужская роль в международном конкурсе» достался Олегу Бабуеву (фильм «Дух Байкала», Россия. Республика Бурятия).

За «Лучшую детскую роль в международном конкурсе» был отмечен Бекежан Маясаров (фильм «Тарлан», Казахстан-Россия).

Жюри международного конкурса возглавляла продюсер, режиссёр, сценарист, президент Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» Татьяна Воронецкая.

В российском конкурсе награды распределились следующим образом:

победителем был назван фильм «Как починить велосипед» (Россия, Республика Саха –Якутия, режиссёр Никандр Федоров );

в номинации «Лучшая режиссёрская работа в российском конкурсе» приз достался режиссёру Филиппу Абрютину (фильм «Звёзды мне укажут путь»);

награду за «Лучший сценарий в российском конкурсе» получили Кирилл Журенков и Надежда Воробьёва (фильм «Грозный папа»);

актёр Егор Корешков был отмечен в номинации «Лучшая мужская роль в российском конкурсе» за фильм «Всё хорошо»;

в номинации «Лучшая женская роль в российском конкурсе» победила Василиса Немцова (фильм «Сокровища партизанского леса»).

Председатель жюри российского конкурса – президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, директор и продюсер Студии социального кино «Вифсаида» Филипп Кудряшов.

Детское жюри отметило фильмы «Сокровища партизанского леса» (Россия) и «Тарлан» (Казахстан-Россия).

Фестиваль «Хрустальный нерпёнок» проходил в Улан-Удэ с 12 по 17 мая. В международном конкурсе принимали участие 13 фильмов из Ирана, Китая, Беларуси, Индии, России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Турции, Армении. Российский конкурс включал в себя 12 картин.

Также была представлена обширная внеконкурсная программа.

В рамках фестиваля прошёл круглый стол, посвящённый региональному кино, на котором состоялось подписание Соглашения о развитии бурятского кино между Министерством культуры Республики Бурятия, Фондом поддержки регионального кинематографа и Союзом кинематографистов России в Бурятии.

Фестиваль проводился по инициативе Министерства культуры Республики Бурятия и лично министра Соелмы Дагаевой.

Как сказала Соелма Дагаева: «Кино - это не только массовый вид искусства, это еще тот вид искусства, который сейчас причислен к сфере креативных индустрий. Все способствует тому, чтобы у нас развивалась отрасль киноиндустрии, потому что у нас много творческих людей, есть кинодеятели, дебютанты». Также министр культуры отметила, что кинофестиваль «Хрустальный нерпёнок» поддерживает Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Президент кинофестиваля «Хрустальный нерпёнок» – Эрдэни Жалцанов, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия, художественный руководитель Бурятского театра кукол «Ульгэр», обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска».

Продюсер и программный директор фестиваля – психолог, киновед, кинодраматург Анна Пендраковская.

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