В Улан-Удэ подвели итоги Международного фестиваля детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок»

17 мая в столице Бурятии городе Улан-Удэ были объявлены итоги Международного фестиваля детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок».
- Гран-при фестиваля получил фильм «Дух Байкала» (режиссёр Михаил Расходников, Россия, Республика Бурятия).
- Победителем международного конкурса стал фильм «Обруч» (Турция, режиссер Ахмет Токлу). Приз получил директор Турецкого культурного центра Института имени Юнуса Эмре Мехмет Улькер.
- Награда в номинации «Лучшая режиссёрская работа» была вручена режиссёру Айбеку Дайырбекову за фильм «Запах полыни» (Кыргызстан).
- В номинации «Лучший сценарий в международном конкурсе» победил Нарек Авагян (фильм «Однажды в школе», Армения).
- Приз в номинации «Лучшая мужская роль в международном конкурсе» достался Олегу Бабуеву (фильм «Дух Байкала», Россия. Республика Бурятия).
- За «Лучшую детскую роль в международном конкурсе» был отмечен Бекежан Маясаров (фильм «Тарлан», Казахстан-Россия).
Жюри международного конкурса возглавляла продюсер, режиссёр, сценарист, президент Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» Татьяна Воронецкая.
В российском конкурсе награды распределились следующим образом:
- победителем был назван фильм «Как починить велосипед» (Россия, Республика Саха –Якутия, режиссёр Никандр Федоров );
- в номинации «Лучшая режиссёрская работа в российском конкурсе» приз достался режиссёру Филиппу Абрютину (фильм «Звёзды мне укажут путь»);
- награду за «Лучший сценарий в российском конкурсе» получили Кирилл Журенков и Надежда Воробьёва (фильм «Грозный папа»);
- актёр Егор Корешков был отмечен в номинации «Лучшая мужская роль в российском конкурсе» за фильм «Всё хорошо»;
- в номинации «Лучшая женская роль в российском конкурсе» победила Василиса Немцова (фильм «Сокровища партизанского леса»).
Председатель жюри российского конкурса – президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, директор и продюсер Студии социального кино «Вифсаида» Филипп Кудряшов.
- Детское жюри отметило фильмы «Сокровища партизанского леса» (Россия) и «Тарлан» (Казахстан-Россия).
Фестиваль «Хрустальный нерпёнок» проходил в Улан-Удэ с 12 по 17 мая. В международном конкурсе принимали участие 13 фильмов из Ирана, Китая, Беларуси, Индии, России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Турции, Армении. Российский конкурс включал в себя 12 картин.
Также была представлена обширная внеконкурсная программа.
В рамках фестиваля прошёл круглый стол, посвящённый региональному кино, на котором состоялось подписание Соглашения о развитии бурятского кино между Министерством культуры Республики Бурятия, Фондом поддержки регионального кинематографа и Союзом кинематографистов России в Бурятии.
Фестиваль проводился по инициативе Министерства культуры Республики Бурятия и лично министра Соелмы Дагаевой.
Как сказала Соелма Дагаева: «Кино - это не только массовый вид искусства, это еще тот вид искусства, который сейчас причислен к сфере креативных индустрий. Все способствует тому, чтобы у нас развивалась отрасль киноиндустрии, потому что у нас много творческих людей, есть кинодеятели, дебютанты». Также министр культуры отметила, что кинофестиваль «Хрустальный нерпёнок» поддерживает Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
Президент кинофестиваля «Хрустальный нерпёнок» – Эрдэни Жалцанов, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия, художественный руководитель Бурятского театра кукол «Ульгэр», обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска».
Продюсер и программный директор фестиваля – психолог, киновед, кинодраматург Анна Пендраковская.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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