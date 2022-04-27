Музыкальная комедия «Горько» в театре «Русская песня»

12 мая в театре «Русская песня» пройдёт музыкальная комедия по произведениям А.П. Чехова и М.М. Зощенко.

Музыкальный спектакль «Горько!» уже успел стать любимцем зрителей. Ведь театралам прекрасно известно: если комедию ставит известный российский режиссер Роман Самгин – надо быть готовым смеяться много и подолгу, порой до приступов дикого хохота!

Идея объединить в один вечер два самых известных «свадебных рассказа» Чехова и Зощенко принадлежит художественному руководителю театра Надежде Бабкиной. А блестяще подобранный актерский состав гарантирует – смешного в этом спектакле будет много! Ведь на сцене в этот вечер — наши любимые комедийные артисты: Олеся Железняк, Алексей Маклаков, Андрей Кайков, Сергей Никоненко, Ольга Прокофьева, Иван Замотаев, Юрий Катаев, а также Алексей Ягудин, Надежда Бабкина и артисты театра «Русская песня».

В спектакле заняты: Вокальный ансамбль «Русская песня», ансамбль танца «Русские сезоны», балет «Живая планета».

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