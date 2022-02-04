Четвертые читки Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» пройдут в Большом зале Консерватории

На четвертой концертной читке в исполнении Московского Государственного Академического Симфонического Оркестра под управлением Павла Когана прозвучат произведения лауреатов по номинациям: «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром» и «Симфоническое произведение крупной формы». Концерт состоится 8 февраля 2022 года в Большом зале МГК им. П.И. Чайковского, начало программы в 11:30.

«Партитура» — самый масштабный из проходящих в современной России конкурсов для молодых композиторов. В этом году было подано более 800 заявок из 63 регионов страны, что повлияло на высокую конкуренцию внутри каждой номинации. Жюри, состоящее из более чем 50 известных российских композиторов и музыкантов, отобрали по 5 лучших произведений в 8 номинациях: «симфоническое произведение крупной формы», «симфоническое произведение малой формы», «балетная музыка», «оперная музыка и оперетта», «киномузыка», «произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром», «эстрадно-симфоническое произведение» и «хоровая музыка». Музыка лауреатов исполняется в формате открытых симфонических читок для профессионального сообщества и для всех любителей классической музыки.

В номинации «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром» лауреатами стали: Петр Дятлов, Вера Петрова, Павел Яковлев, Мария Порядина, Дмитрий Бородаев. Также прозвучат сочинения двух лауреатов в номинации «Симфоническое произведение крупной формы» Андрея Чернышева и Константина Борисова.

2022 год объявлен Президентом годом культурного наследия народов России. Примечательно, что первая читка в 2022 году отразила специфику этого года. На прошлой читке прозвучали оперы на башкирском, татарском и русском языках.

Последняя читка пройдет 22 февраля 2022 года, а 25 марта состоится долгожданная церемония награждения победителей конкурса «Партитура» и исполнение сочинений победителей всех восьми номинаций. Авторы лучших сочинений получат вознаграждение в размере 200 тыс. рублей и другие специальные призы.

Конкурс организован международным фондом композиторов «Новые классики» при поддержке Фонда Президентских грантов, в партнерстве с Московским государственным академическим симфоническим оркестром п/у Павла Когана, Московской консерваторией им. П.И. Чайковского и Союзом композиторов России.

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте: https://partitura-konkurs.ru .

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