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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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FREEDOM EXPERT AWARDS и GREEN AWARDS прошли в Москве при поддержке МинЗдрава и Skolkovo Women Club

editor
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FREEDOM EXPERT AWARDS и GREEN AWARDS
Победители FREEDOM EXPERT AWARDS и GREEN AWARDS. Фото предоставлено пресс-службой

20 февраля в Москве состоялась торжественная церемония награждения Первой Всероссийской Национальной Премии в сфере онлайн-образования — Freedom Expert Awards. Мероприятие собрало более 700 гостей, среди которых ведущие эксперты и предприниматели: Мария Азаренок, Александра Горева-Куртышева, Мария Аксенова. В этот вечер были вручено более 100 наград лучшим представителям различных направлений онлайн-образования. Премия получила статус феномена на рынке благодаря своей уникальной процедуре оценки.

Главный организатор премии Татьяна Михайленко, предприниматель с 17-летним опытом, международный PR-специалист, владелица онлайн-школы с годовым оборотом более 80 млн рублей, отметила:

«Премия создана для того, чтобы сделать рынок онлайн-образования более прозрачным и цивилизованным. Мы хотим выделить тех специалистов и экспертов, которые предлагают действительно качественные образовательные продукты и услуги. Три высших образования и восемь лет преподавания в МГУ и МИСИС укрепили мою убежденность в том, что образовательный продукт должен быть безупречным. Сегодня многие премии можно купить или получить через связи, победа в премии Freedom Expert Awards — это не только признание за результат, но и гордость за честность процесса, который невозможно подкупить. За десять лет проведения авторских премий я довела методологию оценки до уровня, который по праву считается одним из лучших в России».

Каждый номинант проходил проверку четырьмя профессионалами в своей сфере, а итоговый результат формировался на основе их мнений и пользовательского голосования (20%). Участники не только подавали материалы, но и защищали их публично в онлайн-формате. Всего в процессе оценки участвовали 80 членов жюри.

Важную роль в проведении мероприятия сыграли известные спикеры и предприниматели, которые стали частью проекта как члены жюри и спикеры: Мария Азаренок, один из ведущих стратегов в сфере личного бренда и маркетинга в России, Мария Аксенова, создательница 23 бизнесов и серии детских энциклопедий «Аванта плюс», а также Сергей Артемьев, Артем Дюкарев и другие. Проект поддержал Сколково Women Club.

В рамках Freedom Expert Awards также состоялось награждение премии Green Awards в сфере здорового образа жизни и осознанного потребления при поддержке Министерства Здравоохранения — проекта, который Татьяна Михайленко успешно проводит уже 10 лет.

Freedom Expert Awards планируется проводить ежегодно. Организаторы уверены, что премия станет ключевым проектом страны, способствующим консолидации рынка онлайн-образования и продвижению лучших специалистов на всероссийском и международном уровне.

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