Креативные индустрии: быть в жизни или остаться «в бумаге»

Возможности и риски реализации вступившего в силу в феврале закона «О развитии креативных индустрий в Российской Федерации» обсудили на ежегодном форуме по креативным индустриям и интеллектуальной собственности Российского союза промышленников и предпринимателей, который проводится в рамках Недель российского бизнеса. Впервые круг участников дискуссии был расширен: кроме представителей бизнеса и федеральных органов государственной власти в разговор масштабно включились регионы страны.

На старте обсуждения президент РСПП Александр Шохин напомнил, что работа над законопроектом не была легкой: «Изначально представление о креативных индустриях было абстрактным, и важно было отделить реальные креативные индустрии от тех, кто просто хотел бы обозначать себя этим красивым термином. Однако благодаря работе коллег в законе появилось четкое определение: креативные индустрии — это бизнес, основанный на использовании интеллектуальной собственности». На этом сделала акцент и председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, назвав закон о развитии креативных индустрий «законом об активизации четвертой части Гражданского кодекса». Сенатор точно обозначила и вклад федерального законодателя в развитие креативных индустрий, пообещав расширить для бизнеса возможности охраны результатов творчества и усилить защиту их интеллектуальной собственности. По словам сенатора, в самое ближайшее время федеральный законодатель намерен дать дополнительные опции наращивания нематериальных активов для IT-индустрии, прямо указав на охрану вычислительных моделей, алгоритмов, систем искусственного интеллекта и интерфейсов программного обеспечения, то есть всех объектов цифрового мира в качестве промышленной собственности: патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. На этом верхняя палата парламента останавливаться не планирует: в планах Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации В.И. Матвиенко — разобраться с теми проблемами, которые возникают при работе с интеллектуальной собственностью в каждой из креативных индустрий.

Больше удобных цифровых сервисов для охраны товарных знаков, изобретений и объектов дизайна для креативных индустрий намерен дать и Роспатент. Хотя креативные индустрии часто называют индустриями авторского права, заместитель руководителя ведомства Валерий Фролов поoбещал, что ведомство сделает все возможное для улучшения правовой охраны столь нужных креативному бизнесу объектов промышленной собственности: «Расширение функциональности сервисов и повышение доступности госуслуг по регистрации объектов интеллектуальных прав позволят все более качественно защищать инвестиции в креативный, технологический продукт».

Регионы тоже не намерены оставаться в стороне, тем более в развитии креативных индустрий многие вопросы закон отнес как раз к полномочиям субъектов Федерации. Почему это важно субъектам РФ, подчеркнул глава профильного комитета РСПП, председатель РЦИС Андрей Кричевский, обозначив устойчивый «треугольник» выгод: налогооблагаемая база, качество жизни и самореализация людей и, наконец, формальная оценка эффективности губернаторов со стороны главы государства: «В креативных индустриях значительная часть доходов тратится на людей, на авторов, а значит — растут отчисления в региональный бюджет, который существенно зависит именно от доходов физических лиц. А наполнение бюджета — важный стимул. Качество жизни людей на территории сильно зависит от создания и потребления креативных продуктов. Возможность их создавать и потреблять позволяет остановить отток людей в столицу. Наконец, один из показателей оценки эффективности губернаторов — инвестиции в основной капитал. Именно учет интеллектуальной собственности позволят перейти от “трат к “вложениям”».

Регионы, понимая все риски оттока талантов и выигрыши от развития «нематериально богатых компаний», ищут разные возможности поддержки. Вице-губернатор Новосибирска Ирина Мануйлова даже в условиях бюджетных ограничений видит возможность дать доступ к инвестиционным ресурсам и кредитам для креативного бизнеса: «Взяв за основу московский опыт, мы создали программу льготного кредитования креативного и инновационно бизнеса под залог интеллектуальной собственности. При этом региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства выступает поручителем по таким кредитам».

Похожие механизмы развивает и Красноярск, отметил первый зампред правительства края Сергей Пономаренко: «Мы понимаем, что главный актив креативных индустрий — интеллектуальная собственность, поэтому в 2025 году планируем создать специальный центр, который займется формированием устойчивого оборота интеллектуальных прав. Приоритет для нас — кредитование под залог нематериальных активов».

Москва, наблюдая за аналитическими данными, которые в том числе были представлены на форуме руководителем кластерной обсерватории ВШЭ Евгением Куценко, опасается, что при высокой динамике прироста НМА (с 2019 по 2023 год их объем в креативном секторе вырос со 143,8 до 484,3 млрд рублей) доходность от использования этих активов заметно «запаздывает» (рост с 7,6 до 14,5 млрд рублей за аналогичный период). Поэтому основную задачу столица видит в том, чтобы помочь бизнесу увеличить отдачу, стимулировать оборот интеллектуальных прав: «Для нас в Москве важнейший показатель — это не только объем, но и оборачиваемость результатов интеллектуальной деятельности, ведь число сделок с правами отражает качество НМА», — заявила Гюльнара Агамова, руководитель АКИ Москвы.

Наращивание оборота прав — задача, в решение которой вносит вклад сам бизнес. Цифровая платформа Scale IT, соединяющая продавцов и покупателей франшиз, — один из ключевых продуктов, необходимых для увеличения доли креативной экономики в ВВП. Ее основатель Мария Кизима показала, что в терминах 330-ФЗ франшиза — креативный продукт, поскольку суть коммерческой концессии — передача комплекса исключительных прав. Все доходы по договорам коммерческой концессии, заключенным на платформе, в логике закона являются выручкой от реализации креативного продукта, а именно ее обязаны раскрыть все креативные компании, получившие поддержку. Платформа франшиз — один из самых «боевых» инструментов для креативных индустрий. Именно за счет этого «оружия», по мнению Сергея Матвеева, «красноярская гастроиндустрия может наступать на Москву», а регионы — быстро «приземлять» успешный бизнес из других регионов, наращивая валовый региональный продукт и улучшая качество жизни людей.

Федеральная исполнительная власть не намерена оставаться в стороне. Минкультуры России, которое объявило в 2019 году «креативизацию» государственной повестки и разработало действующую Концепцию развития креативных индустрий, намерено сосредоточиться на «стартовой» и «конечной» точке жизненного цикла креативного продукта. По мнению Жанны Алексеевой, статс-секретаря — заместителя министра культуры Российской Федерации, главное, откуда начинается креатив, — это школы креативных индустрий: около ста таких школ уже создано в регионах России, и планируется увеличить их количество до двухсот. Школы сегодня решают главную для государства задачу — развитие талантов, авторов, результаты творчества которых станут активом бизнеса: «В школах креативных индустрий дети могут пройти обучение по направлению “Звукорежиссура”, “Электронная музыка”, “Фото- и видеопроизводство”, “Дизайн”, “Интерактивные цифровые технологии”». Конечная точка, которая находится в фокусе внимания ведомства, — стимулировать спрос на креативный продукт. Сегодня единственной и масштабной программой поддержки такого спроса стал проект «Пушкинская карта»: «11,6 млн молодых людей от 14 до 22 лет получили возможность бесплатно посещать театры, музеи, концертные залы, кинотеатры. На эту программу, по сути на покупку креативных продуктов, государство выделило 41 млрд рублей». Со стороны бизнеса Андрей Кричевский просил Минкультуры России расширить эту программу, включив в нее как можно больше креативных продуктов, например дополнить наряду с театром, концертами и музеями, то есть традиционным сектором культуры, возможностью покупки книг, образовательных курсов — креативных продуктов, созданных за счет частного инвестора.

Форум точно показал распределение ролей и задач в развитии креативной экономики: федеральные законодатели должны создавать новые формы охраны интеллектуальной собственности и усиливать ее защиту, регионы — помогать созданию инфраструктуры и стимулировать переток кредитных и инвестиционных средств в креативные компании, федеральные органы исполнительной власти — поддерживать стадию подготовки кадров, которые рано или поздно начнут создавать интеллектуальную собственность и использовать ее для того, чтобы окупить инвестиции в творчество, формировать спрос там, где его недостаточно. Остальное бизнес сделает сам.

Однако «соберется» ли вся успешно работающая креативная система и встанет ли российская культура (по выражению Андрея Кричевского) «на обе ноги» — государственного финансирования культуры и частного, инвестиционного финансирования, все еще остается вопросом.

Елена Дёгтева, замдиректора департамента Минэкономразвития, обозначила две «точки сборки»: вычленение среди кодов ОКВЭД тех отраслей, тех видов деятельности, которые зависят от использования нематериальных активов больше, чем от материальных (такой приказ ведомство намерено выпустить в ближайшее время), и единый реестр креативных индустрий. Этот реестр будет наполняться регионами, на которые и возложены функции выявить компании, создающие и распространяющие креативный продукт. «Реестр заработает приблизительно 1 января 2026 года и будет включать открытую часть с данными, позволяющими идентифицировать субъект креативных индустрий: ИНН, ОГРН, адрес, код ОКВЭД, а также информацию о предоставленных мерах поддержки, выручке от использования креативного продукта и затратах на его создание», — пояснила она.

По мнению Андрея Кричевского, который выразил общее мнение участников форума, этот реестр должен выполнять не бюрократические, а рыночные функции. Реестр должен дать инвестору достоверную информацию о тех компаниях, которые зарабатывают преимущественно на нематериальных активах. Именно это увеличит поток негосударственных инвестиций и поможет Правительству России добиться обозначенной цели — 6% ВВП, то есть выпуска креативных продуктов стоимостью более 12 трлн рублей. Однако станет ли реестр действенным инструментом у участников форума, уверенности нет.

Для оборота прав и роста выручки, по убеждению Александра Шохина, государству нужно не забыть сделать «налоговый маневр», повторив успешный опыт развития IT- и киноиндустрии — отменить НДС на оборот прав и избыточную налоговую нагрузку на творцов и их авторские вознаграждения. «Необходимость в налоговом маневре буквально следует из нового закона», — отметил он. И тогда все эти разрозненные механизмы, оконтуренные законом, соберутся в действительно работающую на благо российской культуры и, конечно, экономики «машину».