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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Футболист Артём Дзюба снялся в новом сезоне сериала «Бедный олигарх»

editor
By editor
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артем дзюба в сериале бедный олигарх

В новом сезоне сериала «Бедный Олигарх», посвящённом приключениям русского бизнесмена Виктора Гниды, сыграл футболист Артём Дзюба. Экс-капитан сборной России появится в проекте в роли самого себя. По сюжету, Дзюба является секретным оружием противников Виктора Гниды и его друзей по время футбольного матча.

«Мы никогда не привлекали футболистов в свои проекты, так что это оказалось новым опытом и для нас, и для Артёма», – признаётся продюсер проекта Сарик Андреасян.

Дзюба – лучший бомбардир в истории сборной России и чемпионатов России по футболу. Минувший сезон 35-летний нападающий провёл в составе московского «Локомотива», забив 4 гола в 21 матче РПЛ.

Футболисты сборной России – частые гости в проектах ТНТ: Фёдор Чалов сыграл самого себя в проекте «Детективное агентство Мухича», Александр Кокорин появлялся в «Физруке», а Роман Павлюченко и Дмитрий Сычёв приняли участие в спортивном реалити-шоу «Титаны». Также в сериале «Казачок» появлялся популярный футбольный комментатор Георгий Черданцев.

Напомним, местом действия третьего сезона сериала «Бедный олигарх» станет российская глубинка, в которой окажутся Виктор Гнида и его дворецкий Адам после побега из английской тюрьмы. Однако встречать с распростёртыми объятиями опального бизнесмена на родине никто спешить не будет. Здесь Гниду воспринимают скорее как предателями-эмигранта, с которыми никто не хочет иметь дел. Главный герой останется без поддержки и средств к существованию, однако воспримет эти обстоятельства как новый вызов и начнёт борьбу за влияние в деревне Нижние Васюки.

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