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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUВсероссийский книжный рейтинг

Всероссийский книжный рейтинг

editor
By editor
40
рейтинг книг

Российский книжный союз и ведущие операторы книжного рынка — объединенная розничная сеть «Читай-город — Буквоед», маркетплейс Ozon, сервис электронных и аудиокниг Литрес (включая отдельно модель Литрес Подписка) и книжный сервис по модели подписки MyBook (входит в ГК «ЛитРес») представляют Всероссийский книжный рейтинг за I полугодие 2024 года — в него вошли данные продаж за период с 1 января по 30 июня 2024 года. Каждый партнер предоставил свой список из ТОП-50 наименований в указанный период, данные из всех каналов суммировались и исходя из итоговых сумм был сформирован ТОП-50. Как и в 2023 году, Рейтинг также учитывает результаты, полученные с помощью системы управления продажами на маркетплейсах на основе алгоритма сбора и анализа данных.

По итогам I полугодия 2024 года:

  • впервые за время существования ВКР в ТОП-50 бестселлеров сравнялись доли художественной литературы и нон-фикшн — на каждую приходится по 44%, доля детской литературы занимает 12%, демонстрируя рост на два процента к аналогичному периоду прошлого года
  • на первом месте Рейтинга — цикл китайской писательницы Мосян Тунсю «Благословение небожителей», сместивший лидера последних лет — работу Ольги Примаченко «К себе нежно»
  • доля отечественных авторов выросла до 40%, в 2023 и 2022 годах на нее приходились 28%
  • 32% от всего ТОП-50 бестселлеров составляют Young-Adult, комиксы и манга, для сравнения: в I полугодии 2023 года — 26%.
  • экранизации — традиционный драйвер книжных продаж, фильмы и сериалы обеспечили попадание в ВКР «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова и «Слову пацана» Роберта Гараева, а также ряду детских изданий
  • доля самиздата в аудиоформате продолжает расти: в I полугодии 2023 — 15%, теперь — 35% любимых авторов и их истории россияне готовы читать сериями: яркий пример — циклы Мосян Тунсю, также по три строчки в ТОП-50 Рейтинга занимают Анна Джейн и Ольга Примаченко, по две строчки — Николай Цискаридзе, Виктор Дашкевич, Ребекка Яррос, Джоан Роулинг

ТОП-5 БЕСТСЕЛЛЕРОВ

  • Мосян Тунсю, цикл «Благословение небожителей», Комильфо
  • Ольга Примаченко, «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», Бомбора
  • Мосян Тунсю, цикл «Система «Спаси-Себя-Сам» для Главного Злодея», Эксмо
  • Анна Джейн, набор книг: «Твое сердце будет разбито» и «По осколкам твоего сердца», Clever
  • Алексей Ситников, KARMALOGIC, Рипол

По итогам I полугодия 2024 года в анализируемых каналах продаж ТОП-50 Всероссийского книжного рейтинга возглавляет цикл китайской писательницы Мосян Тунсю «Благословение небожителей» — книги серии собрали 92 млн рублей, из них 39 млн рублей приходится на VI том фэнтези. На 2-ом месте разместилась лидер последних лет — книга журналиста, психолога Ольги Примаченко «К себе нежно» (34,3 млн рублей); на 3-ем — цикл «Система «Спаси-Себя-Сам» для Главного Злодея» все той же Мосян Тунсю (32,5 млн рублей).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

  • Мосян Тунсю, цикл «Благословение небожителей», Комильфо
  • Мосян Тунсю, цикл «Система «Спаси-Себя-Сам» для Главного Злодея», Эксмо
  • Анна Джейн, набор книг: «Твое сердце будет разбито» + «По осколкам твоего сердца», Clever
  • Ребекка Яррос, «Железное пламя», Кислород
  • Анна Джейн, «Восхитительная ведьма. Книга первая», Clever

Young-Adult-литература, комиксы и манга не только прочно удерживают свои позиции год к году, но и наращивают долю в сегменте художественной литературы: 70% наименований в ТОП-20 фикшна относится к данным жанрам. В I полугодии прошлого года в перечне художественной литературы их доля составляла 60%. Согласно данным РосИндекс, несмотря на то, что в 2024 году в сравнении с 2023-м прослеживается снижение интереса к чтению в большинстве возрастных групп, единственная возрастная группа — 20–24 лет — демонстрирует рост по показателю чтения на 1,5 процентных пунктов. Кроме того, молодежь в возрастной группе 20–24 лет показывает прирост в покупке книг на 1,3 процентных пункта.

Доля художественной литературы в ТОП-50 в 2024 году составляет 44% (2023 — 38%, 2022 — 58%, 2021 — 42%).

НОН-ФИКШН

  • Ольга Примаченко, «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», Бомбора
  • Алексей Ситников, KARMALOGIC, Рипол
  • Николай Цискаридзе, «Мой театр. Книга 2», АСТ
  • Виктор Франкл, «Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере», Альпина
  • Николай Цискаридзе, «Мой театр. Книга 1», АСТ

Доля прикладной литературы в ТОП-50 в 2024 году составляет 44% (2023 — 52%, 2022 — 34%, 2021 — 46%).

В ТОП-20 нон-фикшн-бестселлеров преобладают лонгселлеры, на них приходится 82%. Аналогичная ситуация сохранялась и в сегменте художественной литературы — до этого года: ранее — с 2021 по 2023 гг. — на новинки и переиздания приходилось 15%, теперь 25%.

ДЕТСКИЕ КНИГИ

  • Роб Ренцетти, Алекс Хирш, «Гравити Фолз. Дневник 3», Эксмо
  • Джоан Кэтлин Роулинг, «Гарри Поттер. Комплект из 7 книг в футляре», Махаон
  • Корней Чуковский, «Для самых маленьких. Корней Чуковский. Сказки», Омега-Пресс
  • Джоан Кэтлин Роулинг, «Гарри Поттер и философский камень», Махаон
  • Юлия Соколова, «Первая детская энциклопедия малыша 128 страниц», Рипол

На весь сегмент детской литературы в I полугодии 2024 года приходится 12% ТОП-50 Всероссийского книжного рейтинга. В ТОП-20 позиции детского перечня 11 строчек занимают книги отечественных авторов. Соотношение между российскими и зарубежными писателями в детской литературе в сравнении с прошлым годом остается неизменным. Большой интерес для родителей и детей представляют экранизированные произведения и новеллизации: «Гравити Фолз. Дневник 3», «Чебурашка. Официальная новеллизация», «Ходячий замок», «Коралина», «Sonic. Нежелательные последствия. Том 1». Они составляют 26% от общей выручки всего ТОП-20.

АУДИОКНИГИ

  • Виктор Дашкевич, «Демон из Пустоши. Колдун Российской империи», Inspiria
  • Алексей Ситников, KARMALOGIC, Рипол
  • Виктор Дашкевич, «Граф Аверин. Колдун Российской империи», Inspiria
  • Татьяна Мужицкая, «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень», Бомбора
  • Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»

85% ТОП-20 аудиокниг — работы отечественных авторов. Перечень возглавила третья книга Виктора Дашкевича о расследованиях графа Аверина — «Демон из Пустоши. Колдун Российской империи». В аудиоформате читатели предпочитают художественную литературу, на нее приходится 70% ТОП-20 аудиокниг, остальные 30% — на нон-фикшн. В I полугодии прошлого года соотношение художественной литературы к нон-фикшну составляло 40% к 60% соответственно.

Также именно в сегменте аудиокниг популярностью по итогам I полугодия 2024 пользовались авторы самиздата. Их доля за аналогичный период год году возросла с 20% до 35%.

БУМАГА VS «ЦИФРА» И КАНАЛЫ ПРОДАЖ

Традиционно уверенный выбор со стороны читателей показывают бумажные книги, их доля в ТОП-50 Всероссийского книжного рейтинга составляет 96%. Среди каналов продаж лидирует федеральная розница (53%), затем следуют маркетплейсы (43%), после — «цифра» (4%).

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ АВТОРЫ

По итогам I полугодия 2024 года доля отечественных писателей выросла до 40%. В аналогичные периоды 2023 и 2022 гг. она составляла 28%. Это обусловлено устойчивыми позициями популярных отечественных авторов: Ольги Примаченко, Анны Джейн, Николая Цискаридзе, Алексея Ситникова, ростом интереса к экранизациям («Слово пацана» Роберта Гараева, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова), а также появлением новых имен, в их числе, к примеру, Виктор Дашкевич.

ИЗДАТЕЛЬСТВА, КНИГИ КОТОРЫХ ВОШЛИ В ТОП-50 РЕЙТИНГА

По доле продаж:

  • Комильфо (14%)
  • АСТ (14%)
  • Бомбора (13%)
  • Clever (8%)
  • Эксмо (7%)
  • Кислород (6%)
  • Альпина (7%)
  • Рипол (5%)
  • Inspiria (4%)
  • Азбука (3%)
  • Махаон (3%)
  • Питер (2%)
  • МИФ (2%)
  • Эксмо / МИФ / Азбука (2%)
  • XL Media (2%)
  • Individuum (2%)
  • Лайвбук (2%)
  • Синдбад (2%)
  • Омега-Пресс (1%)
  • Нева (1%)
  • София (1%)
  • Будущее Земли (1%)

Издательство, впервые вошедшее во Всероссийский книжный рейтинг — «Нева», специализирующееся на выпуске книг для детей и родителей. «Книга-тренажер для детей 10-12 лет: Как тренировать логику, мышление и IQ. Развиваем мозг» Шамиля Ахмадуллина занимает 40-ю строчку ТОП-50 всех бестселлеров и 6-ю строчку в ТОП-20 рейтинга детской литературы.

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