III Международный детский культурный форум откроется в Москве

5 августа в пресс-центре Информационного агентства России ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению III Международного детского культурного форума. Международный детский культурный форум – знаковое событие в жизни страны – третий год подряд организуют Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

О программе Форума, географии участников и современных тенденциях развития культуры рассказали Министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko, президент и идеолог Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» Гавриил Гордеев, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак и хореограф, заслуженный артист РФ Егор Дружинин.

«В этом году к нам приедут более 2 тысяч талантливых ребят в возрасте от 12 до 17 лет со всей России и из-за рубежа. На сегодняшний день ожидаются делегации из 15 зарубежных стран. Мы ждем наших друзей из Индии, Египта, Сербии, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии. Планируют участие Босния и Герцеговина, Китай, Бразилия, Приднестровье, Сирия, Туркменистан, Узбекистан, Иордания, Ливия», — рассказала Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Министр также презентовала книгу «Сказки детей России». Здесь 42 лучшие работы талантливых ребят из 29 регионов нашей страны. Авторы сборника получат книгу в подарок, как и все те, кто приедет на Форум в этом году.

В течение трех дней ребята смогут принять участие в шести творческих направлениях, которые объединят более 60 мероприятий, среди них: мастер-классы, дискуссии, арт-школы, творческие уроки. Также участников ждет насыщенная экскурсионная программа. Кураторами направлений Форума по уже сложившейся традиции выступят выдающиеся деятели отечественной культуры: Сергей Безруков и Эдгард Запашный – «Театр и цирк», Егор Дружинин – «Хореография», Дмитрий Бак – «Литература и журналистика», Елена Проничева – «Музеи и изобразительное искусство», Гавриил Гордеев – «Кино и анимация», Ольга Хомова – «Музыка».

«Для нас очень важно совмещать технологии и опыт, а также – соревновательность и дружбу. Очень важно, что человек, который попадет на Форум, должен будет, во-первых, научиться чему-то, во-вторых, создать продукт, а в-третьих, обдумать свою жизненную траекторию, как профессиональную, так и личностную», — поделился деталями программы куратор направления «Литература и журналистика» Дмитрий Бак. Он рассказал, что в рамках данного блока участников ждут мастер-классы по иммерсивной журналистике и по написанию поэтических текстов, дискуссии, интересные встречи. Кроме того, на Форуме откроют литературную гостиную, где будущие литераторы смогут пообщаться с известными современными авторами.

Детский культурный форум – это уникальное пространство для диалога, где можно заявить о себе, обсудить актуальные тенденции развития культуры и собственные возможности творческой реализации. Каждый день медиаперсоны Форума – кураторы и спикеры – будут встречаться с участниками на различных площадках.

«Географически мы близки с Домом пионеров, поэтому у нас будет определенная коллаборация. Мы будем работать не только на площадке Форума, но и большое количество детей изъявили желание посетить Большой Московский цирк. Несколько таких встреч, экскурсий, открытых репетиций подарят ребятам возможность увидеть творческий процесс, оказаться за кулисами нашего цирка, посмотреть на содержание животных, напрямую задать вопрос практически всем нашим специалистам. Мне приятно, что рамки и возможности Форума расширяются, что все это действительно поддерживается на самом высоком уровне», — подчеркнул куратор направления «Цирк» Эдгард Запашный.

Наставник в направлении «Кино и анимация» Гавриил Гордеев отметил, что в рамках форума запланирована обширная программа, в том числе пройдут сессии, посвященные искусственному интеллекту и спецэффектам в кино.

«Мы сейчас с коллегами из онлайн-кинотеатра Okko, когда прорабатываем программу, чуть-чуть с завистью относимся к такому формату. Потому что для нас ничего подобного никто не делал. А мы бы очень хотели в детстве оказаться в этой творческой среде, где происходит обмен опытом. Поэтому в рамках темы «Кино» хотим рассказать всё: от идеи до создания. Хотим помочь детям правильно формулировать идеи кинопроизводства. Хочется донести, что в кино можно быть не только продюсером. Есть множество других интересных профессий в этой сфере, но образование – необходимо», — добавил известный продюсер.

Среди специальных форматов Форума в 2024 году — хакатон «Цифровизация в культуре», участникам которого предстоит «покреативить» на тему того, как при помощи цифровых технологий учреждения культуры могут измениться в будущем. Кроме того, состоится международная сессия «Культурная дипломатия» с участием иностранных делегатов, квиз «Знание. Культура. Семья», приуроченный к Году семьи в России, и «Культурный поединок» между кураторами и участниками. Во время Форума также пройдет акция, организованная совместно с фондом «Защитники Отечества». Участники Форума услышат о героизме российских бойцов из первых уст, напишут письма и запишут видео для тех воинов, которые сейчас героически защищают нашу Родину. А благодаря совместной акции с «Почтой России» ребята смогут прямо из Дома пионеров отправить памятные открытки своим родным и друзьям в любую точку мира. У Детского культурного форума также появится свой арт-объект «Азбука культуры»: под руководством опытных мастеров ребята попробуют себя в роли уличных художников и будут декорировать надписями и рисунками буквы русского алфавита.

О деталях программы секции «Хореография» рассказал его куратор Егор Дружинин. Здесь участников ждут мастер-классы по всем танцевальным направлениям – от народных танцев до хип-хопа и встречи с ведущими специалистами в области хореографического искусства России. В планы куратора этого направления входит познакомить ребят не просто с профессионалами и не просто со звездами, а с теми людьми, которые вызывают в детях отклик своей энергией и открытостью.

«Наша профессия связана со способностью мечтать. Дело в том, что у ребят свой собственный, индивидуальный путь уже начался. Кто-то из них находится в тех учебных заведениях, которые рано или поздно, естественно, приведут их на сцену. А кто-то, например, занимаясь современной хореографией или уличными направлениями танца, не получат диплом о том, что он звезда локинга или большой специалист в области брейк-данса. Но тем не менее, это отнюдь не значит, что они не могут сделать свое увлечение профессией. И нам, конечно же, важно поделиться в этом плане с ними личным опытом, чтобы они понимали, что мечтать – это хорошо. И мечта может привести в результате к профессии», – отметил Егор Дружинин.

Кроме того, в рамках Форума традиционно пройдёт финал «Конкурса детских инициатив» в сфере развития культуры и искусства. Финалисты покажут свои авторские проекты и получат обратную связь. Победителю окажут финансовую поддержку со стороны Минкультуры России.