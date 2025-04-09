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«Гагарин, ура!»: Дидье Маруани приготовил подарок российским слушателям ко Дню космонавтики

editor
By editor
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Didier Marouani and Space фотограф Алексей Молчановский
Didier Marouani and Space. Фотограф Алексей Молчановский

12 апреля, ко Дню космонавтики, выйдет новая версия песни Дидье Маруани и группы Space «Гагарин, ура!». Авторы разместили новую композицию на первом в России цифровом контент-маркете IPEX. Впервые это произведение на русском языке, стилизованное под советскую эстраду 1960-х, прозвучало в 2011 году в честь 50-летнего юбилея полёта легендарного космонавта. А в 2016-м — к следующей круглой дате — команда выпустила полноценный альбом с таким названием.

Дидье Маруани узнал о подвиге Юрия Гагарина в семь лет и был впечатлён его личностью. Намного позже, во время своего первого визита в Москву, он на следующий же день после прилёта отправился на площадь Гагарина. Артист даже планировал создать мюзикл, посвящённый космонавту, но по независящим от него обстоятельствам работу пришлось прекратить.

Маруани фактически создал новый жанр — «космическая» электроника. «Именно всеобщему помешательству на космосе после полёта Юрия Гагарина обязана своей популярностью группа Space. Собственно, она обязана ему даже своим названием», — рассказал музыкант. Детские впечатления от истории про космонавта и далёкие планеты стали первым импульсом к творчеству, а в 1976 году его попросили написать музыку для телепередачи про астрологию. Так родилась знаковая композиция «Magic Fly» («Волшебный полёт») с абсолютно космическими звуками. Она дала название первому альбому команды, созданной Маруани вместе с французским продюсером Жан-Филиппом Илиеско де Гримальди. Пластинка разошлась миллионными тиражами и сразу же принесла коллективу мировую славу.

Музыку Space особенно любят российские слушатели. Лейбл продюсера Валерия Мифодовского Sonic Space совместно с компанией ZVONKO digital перевыпустили альбомы группы в России. Также лейбл подготовил новую версию песни «Гагарин, ура!» в исполнении детей под управлением композитора Олега Гуртового — группы «Волшебный полёт» и Детского хора телерадиоцентра «Орфей».

Маруани признается: «Мне важно, что творческие люди из России, где я столько раз бывал и с которой меня столько связывает, получат возможность работать с этими песнями. Вся моя жизнь и всё моё творчество связаны с космосом, а значит — с Россией, где запустили первый спутник, а потом вывели первого человека на орбиту Земли. Первая женщина-космонавт, первый выход человека в открытый космос — Россия десятилетиями ставила новые рекорды и ставит их до сих пор. Стремление к звёздам глубоко созвучно русскому характеру».

Помимо композиции «Гагарин, ура!» другие треки Маруани можно послушать на платформе IPEX, где в реестре космической музыки представлено более ста объектов. «Мы рады, что на IPEX появляется всё больше таких композиций. Космос всегда был у нас “в крови”: Скрябин, Артемьев и новые артисты — Angelo Taylor, Олег Гуртовой, Аэросса, Denny Kay и многие другие. С космической музыкой для своих фильмов работал Тарковский, а сейчас ее лицензируют для компьютерных игр, например для Atomic Heart», — говорит руководитель IPEX Дарья Воинова.

«Спасибо платформе IPEX за то, что она не только ценит, но и продвигает космическое искусство. С праздником, дорогие друзья!» — добавил лидер группы Space.

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