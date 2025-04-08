«Кафе танцующих огней»: от Пугачёвой к Правде или как изменился хит за годы

Певица Мария Правда выпустила сингл «Кафе танцующих огней». Эта песня Юрия Чернавского на слова Александра Маркевича известна в исполнении Аллы Пугачёвой, выпустившей композицию в 1990 году. Мария Правда представила новое звучание произведения и поделилась историей создания своей версии.

— Моменты отчаяния и падения бывают у всех, переживаются они сложно, болезненно и порой меняют жизнь на 180 градусов, — говорит Мария. — Так случилось и в мои 25: я отказалась от любимого… от любимого дела, от музыки, от творчества. Надо было жить, выживать, зарабатывать деньги и растить одной ребенка. Я сменила сферу деятельности, а свою музыку и свой музыкальный проект убрала в дальний ящик и закрыла на ключ.

Спустя несколько лет Мария случайно услышала в плейлисте своего стилиста песню «Кафе танцующих огней»:

— Зазвучала песня, до сих пор не знакомая мне – такая стильная, обволакивающая, лёгкая, кинематографичная. И каково было моё удивление, что исполняла её Алла Пугачева. Ее голос сложно было не узнать — манеру, обертона, актерскую подачу… Алла Борисовна разукрасила песни актерским мастерством, драматизмом и своей человеческой душой. Каждая ее песня — короткометражный фильм, спектакль, картина…

Мария Правда сразу «вцепилась» в эту песню, почувствовав, что может придать ей новое звучание и смысл, осовременить и добавить чувственности в вокале.

— Дальше оставалось только уговорить авторов разрешить мне записать эту песню. Я придумала манеру исполнения, написала аранжировку и записала вокал. Я уже видела конечный результат, поэтому весь процесс создания был быстрым и лёгким. В таком кайфе и родилась эта песня, мое «Кафе танцующих огней». Она зажгла огонь во мне и положила начало моему возвращению в творчество и музыку.

Александр Маркевич, автор слов слов песни «Кафе танцующих огней», дал свой комментарий:

— Кафе танцующих огней» вышла в 90-м году, хотя была записана в середине 80-х, когда Алла была на пике популярности у нас и захотела попытать счастья в Европе. А для этого она пригласила Юрия Чернавского, первого нашего электронщика, который умел упаковать продукт в современный саунд. Мы сделали набросок «Кафе», который ей запал в душу своей меланхоличностью. Я в то время переводил один роман с французского, где любившая закладывать за воротник героиня называла les feux dansants, танцующие огоньки, одну из стадий опьянения… Ну, дописать остальное было делом техники (смеется).

Вот это настроение — меланхолию — Марии Правде удалось передать здорово, на мой вкус. Вполне вероятно, что у этой версии «Кафе» появится множество новых слушателей. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться.

Мария Правда уже работает над своими следующими композициями и вскоре представит их публике.