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Поп-артистка Леся Полищук призывает девушек ценить себя

editor
By editor
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леся полищук - не будет лучше
Фото © пресс-служба Vibe Department

  Леся Полищук – поп-артистка и участница проекта «Голос-10» в команде Леонида Агутина, начавшая свою музыкальную карьеру в 2020 году. Значительная аудитория пришла к артистке в 2024-м, когда видео на ее песню «Белая ночь» набрало почти 6 миллионов просмотров органически на YouTube, что многократно увеличило количество ее слушателей и на стриминговых сервисах. С тех пор Леся выпустила другой успешный хит «Только позови» и еще ряд радийных поп-треков с атмосферой 80-х, вызывающих легкое чувство ностальгии.

  «Не будет лучше» – не лишенная нотки юмора новая работа певицы, которая посвящается всем девушкам, чье самолюбие задели мужчины. Сниппеты с треком очень хорошо показали себя в социальных сетях, собрав несколько сотен тысяч просмотров в TikTok, где аудитория артистки уже сняла более 1000 видео под звук

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