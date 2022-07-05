В Москве пройдет третий городской фестиваль Art-Space-Hopping при поддержке Музея Москвы

С 7 по 10 июля при поддержке Музея Москвы пройдет третий городской фестиваль современных художественных практик Art-Space-Hopping (A-S-H). Участники мероприятия смогут посетить мастерские, студии и квартиры художников, независимые арт-пространства, репетиционные базы, выставки и события в барах, кафе и магазинах.

Фестиваль A-S-H стремится расширить культурную географию города, сделать искусство частью повседневных и туристических маршрутов, поддержать начинающих авторов и локальный бизнес, инициировать нетипичные интеграции искусства в городское пространство и поддержать художественное сообщество.

Все фестивальные локации отмечены на специальной интерактивной карте.

Маршрут можно составить самостоятельно, а можно выбрать тот, что придумали партнеры события. Например, план прогулки уже подготовила команда онлайн-галереи современного искусства «Объединение» и куратор и культуролог Алексей Масляев. Во время любой из прогулок можно сделать остановку в одном из заведений-участников фестиваля — «Ровесник», Wip, «Просвет», «Кривоколенный 9с3», «Эклерная Клер». Каждая из площадок покажет работы близких им по духу художников.

Помимо визитов в мастерские, в которые обычно может попасть ограниченное количество человек, гостей фестиваля ждет тематическая программа мероприятий. Более 200 авторов проведут экскурсии, встречи, мастер-классы в художественных, печатных, реставрационных мастерских.

7 июля в магазине Музея Москвы откроется выставка Кати Жилиной, которая рисует картины маслом. Свои произведения художница считает антидотом миру, в котором все уже было. На Зубовском бульваре будут выставлены работы из серии Mindscapes, нарисованные на рисовой бумаге. 9 июля с 16:00 художница будет делать портретные зарисовки гостей выставки.

В Центре Вознесенского 9 июля пройдет серия поэтических чтений от проектов «Принт Мафия» и «Пиранези LAB». В мастерской художника Виталия Бурыкина 9 июля в 19:00 состоится выступление резидентов Союза композиторов России Дмитрия Мазурова и Антона Изгагина «Всё, что звучит вокруг». Свои двери откроют мастерские Винзавода и дом Лансере в Милютинском переулке. На Электрозаводе с гостями встретится российский художник Uno Moralez. Студенты и выпускники Института современного искусства Иосифа Бакштейна, института «База», онлайн-школы дизайна Bang Bang Education, Московской школы современного искусства, Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и других институций покажут свои работы в неожиданных пространствах.

Первый фестиваль A-S-H прошел в декабре 2020 года, второй — весной 2021 При активном участии художников, перформеров, музыкантов, поэтов, представителей локального бизнеса и местных жителей проект стремится создавать культурный ландшафт, открытый для встреч, диалога и поддержки.

В 2014 году основатели фестиваля запустили маркет тиражной графики «Вкус бумаги». Проект A-S-H стал идейным продолжением маркета, а также реакцией на запрет массовых культурных мероприятия во время пандемии коронавируса. Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте фестиваля.

Евгения Боневерт — основатель фестиваля A-S-H, принт-маркета «Вкус бумаги», независимого издательского проекта «Послезавтра», посвященного художественным принтам и зинам, организатор арт-маркета «Супермаркет» и участница команды галереи «Союз Печать» на Винзаводе.

Надежда Бушенёва — соорганизатор и куратор A-S-H, художник, преподаватель, исследователь педагогических и процессуальных художественных практик. Курировала учебную программу в ИПСИ. Работала над проектом «Сестры». Проект «Невероятный поворот событий» был включен в зин «Опыты ШШШ».

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