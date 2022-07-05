«Вкусы России»: Минсельхоз реализует новый этап программы поддержки региональных брендов продуктов питания

С 14 по 17 июля в столице пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России», организованный Минсельхозом России при поддержке Правительства Москвы. Он станет очередным этапом масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Министерство реализует по поручению Президента России с 2020 года.

За это время состоялись два национальных конкурса «Вкусы России», позволившие сформировать настоящую гастрономическую карту нашей страны. Только в прошлом году в нем приняли участие 720 уникальных брендов практически из всех регионов, а в ходе народного голосования за любимые продукты было отдано свыше одного миллиона голосов. Также организована комплексная образовательная программа, в рамках которой производители смогли получить знания в сфере брендинга и маркетинга, организации офлайн и онлайн-продаж, экспортной деятельности, развития услуг в сфере агротуризма и по другим направлениям. Кроме того, предпринимателям была оказана медиа-поддержка, а также помощь в расширении каналов сбыта продукции.

«Важной частью многонациональной культуры России является ее уникальная кухня и традиции сельского хозяйства. В каждом регионе есть свои самобытные продукты питания, которые составляют гордость не только отдельных территорий, но и страны в целом. Они способствуют развитию фермерства, гастрономического и сельского туризма, становятся «лицом» российского АПК за рубежом. Сейчас перед нашими производителями открываются новые возможности по импортозамещению и расширению агротуристического направления, которое все более востребовано в России. Со своей стороны, Минсельхоз продолжит совершенствовать систему поддержки аграриев, в том числе помогать в продвижении и популяризации их продукции, организации сбыта и расширения каналов продаж», – отметила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

В 2022 году работа по поддержке региональных брендов получит яркое продолжение – гастрофестиваль «Вкусы России» пройдет на 22 площадках в Москве, участие в нем примут почти 300 брендов из 65 регионов страны. Одна из центральных зон фестиваля откроется в парке Горького. Помимо ярмарки здесь будут организованы фуд-корт, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, выступления артистов и многое другое.

Проект «Вкусы России» в формате фестиваля проходит впервые. На фестивале будут представлены бренды-участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводился в 2020 и 2021 годах для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса.

Фестиваль организует Министерство сельского хозяйства РФ при поддержке Правительства Москвы. Подробная информация о фестивале представлена на сайте проекта https://russiantastesfest.ru.

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