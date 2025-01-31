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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМоскваГалерея Heritage объявляет о продлении выставки «Степени прозрачности. Vitalité fragile»

Галерея Heritage объявляет о продлении выставки «Степени прозрачности. Vitalité fragile»

editor
By editor
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Степени прозрачности. Vitalité fragile

10 декабря 2024 года в Галерее Heritage состоялось открытие выставки «Степени прозрачности. Vitalité fragile». Искусство и дизайн, art & craft заполнили три зала галереи в изысканной сценографии. Около ста объектов, созданных в период с 2000 года по наши дни 33 художниками, отражают самые разнообразные техники и авторские приемы работы с уникальным материалом: свободное выдувание и выдувание в форму, гутная техника и фьюзинг, моллирование и отливка, ламповая техника — смешиваются и раскрываются в уникальном путешествии.

От утилитарных предметов, таких как зеркало, светильник или ваза, до масштабных инсталляций и скульптур, проект Марины Ширской показывает размышления художников и дизайнеров, изобретающих необычные поэтические произведения, которые воплощают сложные взаимосвязи между физическим и эфемерным, землей и воздухом.

Стекло, прозрачное, пластичное, химически инертное, предстает в качестве идеальной метафоры человеческого существования. Созданный из песка земли, прошедший сквозь пламя, это материал с уникальной способностью преломлять воздушные потоки, свет, рассеивать и сгущать тени. Символ перемен, бесконечной трансформации, как в природе, так и в человеческой жизни, стекло способно передать тонкие вибрации, происходящие под влиянием солнечного света — и то, как сумерки переходят в ночь, а тьма сменяется рассветом, и то, как пышное цветение весны заканчивается тихим увяданием осени.

Первая часть экспозиции посвящена новаторству — объектным конструкциям, придуманным студией Fresh.Glass. С момента своего основания в 2016 году небольшая команда Fresh.Glass, во главе которой стоят Сергей Мартынов, Дарья Болховитина, Константин Гвоздёв и Анастасия Вишнякова, ставит под сомнение взаимосвязь и существование границ между домашними объектами, природой и архитектурой. Их подход к работе со стеклом покоряет не только музейные залы и ведущие ярмарки России, в их выставочной истории значатся Дубай, Франция, Бельгия. А в 2023 году они стали победителями молодежной номинации Венецианского фестиваля Venice Glass Week. Студия из Москвы исследует природу стекла, разрабатывает инновационные подходы в работе с материалом. Их масштабные синестезийные инсталляции превращают материал в средство для создания сильного эмоционального опыта посредством визуальных и тактильных ощущений, что превращает каждый проект в особое переживание, порой не поддающееся вербализации.

Часть выставки, расположенная в отдельном зале, посвящена эталонным образцам и творческим работам, созданным признанными старейшинами Гусевского Хрустального завода, такими как Адольф Курилов, Владимир Касаткин, Игорь Томский и художниками более молодого поколения: Натальей Любимовой, Александром Грызуновым, Светланой Березиной, Светланой Поповой и Ольгой Трейвас. Специальная экспозиция приурочена к 10-летнему юбилею возобновления работы и открытию нового цеха на территории завода и ставит совей целью продемонстрировать потенциал и преемственность традиций, мастерство и диалог между художниками старшего поколения и молодой сменой.

Для выставки отобраны работы, наиболее репрезентативные для текущих исследований авторов, предлагающие зрителям не только результат работы, но и косвенно обзор процессов, происходящих сегодня в творческих мастерских Никольска, Гусь-Хрустального, Санкт-Петербурга, Москвы, Копенгагена и Тбилиси. Многие работы были созданы специально к открытию выставки и зрители увидят их впервые.

Степени прозрачности. Vitalité fragile

Степени прозрачности. Vitalité fragile

Степени прозрачности. Vitalité fragile

Фото предоставлены пресс-службой Галереи Heritage

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