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В Москве завершилась выставка «Натюрморты: путь от разных профессий к искусству» с участием талантливых и перспективных художников

editor
By editor
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натюрморты - кц вдохновение
Фото предоставлено пресс-службой Pronline

В культурном центре «Вдохновение» ЮЗАО прошла групповая выставка «Натюрморты: путь от разных профессий к искусству», которая стала ярким событием в культурной жизни района Ясенево. На выставке представлены работы московских художников: Марины Уманец, Татьяны Челышкиной, Александра Химич, Екатерины Гнатюк и Надежды Борисовой.

В экспозиции приняли участие 25 живописных натюрмортов, написанных в масляной технике.  Среди всех представленных натюрмортов, самыми яркими и запоминающимися работами выставки стали те, что пленили зрителей своей неповторимой атмосферой, выразительностью и глубиной: «Ах, апельсинчики!» А. Химич, «Июль. Флоксы – букет на окне» Т. Челышкиной, «Марья-искусница» М. Уманец, «Урожайная пора» Е. Гнатюк, «Дамские штучки» Н. Борисовой.

Миссия выставки состояла в том, чтобы вдохновить зрителей искать и раскрывать своё творческое начало, объединяя профессиональную деятельность с художественным развитием. Живопись для участников стала не просто увлечением, а инструментом общения и гармонии в едином творческом пространстве.

16 января состоялась экскурсия по выставке, которая собрала ценителей искусства и любителей живописи. Гости смогли не только насладиться прекрасными натюрмортами в масляной технике, но и узнать истории авторов, чьи профессиональные интересы переплелись с творчеством.

Завершилась экскурсия лотереей, где участники получили памятные подарки: почтовые открытки и магнитики с репродукциями картин, представленных на выставке.

Выставка «Натюрморты: путь от разных профессий к искусству» стала не только демонстрацией художественных работ, но и вдохновляющим примером того, как искусство может раскрыть творческий потенциал и стать частью жизни каждого, независимо от профессии и возраста.

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