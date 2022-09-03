Галерея M.A.R.S.H. представляет выставку Макса Талинга «Светлый сумрак»

Картины Макса Талинга — не просто графические работы. Пространство и лица оживают за счет узоров, похожих на едва уловимое пламя тлеющих угольков. Сами фигуры, как и движения рук на портретах, складываются в некие новые буквы, как будто они пытаются передать нам какие-то послания.

Макс Татлинг. Ульяна Кашапова. Из цикла «Плакаты». 2022

Макс Татлинг. Прежде чем расстаться. Портрет Ники. 2021

Макс Татлинг. Братья Карамазовы. Из цикла «Плакаты». 2021

Синий цвет выбран для особого отстранения, общий тон хоть и кажется монохромным, но составлен из разных оттенков синего цвета, сложные узоры композиции создают глубину и рождают ощущение покоя.

Каждая картина — это месяцы кропотливого труда, и никакая фотография не может передать всех тонких и филигранных нюансов оригинального изображения. Работы чисты и прозрачны, они открываются зрителю постепенно, и поэтому их нельзя смотреть в спешке и суете.

Макс Талинг (1959 г.р.) — художник-график, родился в Эстонии. Сотрудничал с «Айдан-Галереей». Вместе с другими художниками этой галереи участвовал в различных групповых выставках галереи на Винзаводе, в Международных художественных ярмарках АРТ МОСКВА ( Москва, Манеж), на выставках Moscow World Fine Art Fair (ЦДХ, Москва), FIAC (Лувр, Франция). В настоящее время сотрудничает с Таллиннской Портретной Галереей (Эстония). Работы находятся в Айдан-Галерее, фонде современного искусства «Екатерина», в частных собраниях.

Выставка работает с 10 сентября по 9 октября 2022 года.

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