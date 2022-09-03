Выставка Романа Резницкого «Резницкий и Точка» открывается в Cube.Moscow

Независимое арт-объединение Art it Easy представит выставку-презентацию нового стиля Романа Резницкого «Резницкий и Точка».

Роман Резницкий. Клава

Роман Резницкий. Игрушки

Роман Резницкий переходит от яркого, наполненного символами поп-арта к монохромной строгости. Художник не собирается отказываться от поп-арт-стиля в пользу дот-арта или пуантилизма, но именно сейчас он решил привнести в свое творчество что-то принципиально новое, непохожее, пожалуй, даже прямо противоположное, но тем не менее, очень ему близкое.

«Еще в студенческие годы были попытки работ в данном ключе, выполняемые, в основном, рапидографом и в небольшом формате. В настоящий момент я работаю с большими форматами и совсем в иной технике, чем было раньше. Основное отличие задуманных картин от привычных — не только в стиле и подборе цвета. Они стали строже, лаконичнее, и в то же время приобрели оттенок сюрреализма, разрыва с реальностью».

Художник задумал три картины в дот-арте и уже мысленно представляет их, объединенные общей темой: Глаз как новый взгляд на мир, искусство, творчество. Глаз как исходная точка, дающая начало и развитие дальнейшему сюжету.

Роман Резницкий (род. 1978) — современный московский художник. В 2004 году окончил Высшую школу графического дизайна в Москве, в 2005 — Новгородский Государственный университет, факультет архитектуры и строительства. Несмотря на полное художественное образование, Роман вернулся к творчеству относительно недавно. Всего за один год он создал собственный яркий, легко узнаваемый живописный стиль, который пользуется большой популярностью не только в России, но и за рубежом (Израиль, США).

Выставка работает с 10 сентября по 9 октября 2022 года.

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