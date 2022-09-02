ТАГАНРОГ: РОСИЗО открыл выставку «Образы России»

2 сентября 2022 года РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ представил выставку «Образы России», посвященную многогранной красоте русской природы. Выставка открыта в Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике.

Главная идея выставки заключается в раскрытии живописных образов России. В четырех разделах выставки, которые соответствуют четырем сезонам, представлено более 80 работ из фондов РОСИЗО. Живопись, керамика и графические работы в экспозиции отражают неповторимость русской души и сезонного состояния природы осени, зимы, весны и лета.

Керамика, представленная на выставке, очень интересна современным подходом. Художники отказываются от традиционных приемов народных промыслов. В их керамических изделиях роспись близка к живописи своей композицией, сюжетом и техникой мазка. Этот подход можно увидеть на вазах Наталии Савиновой, декоративных сосудах Александра Казанкова, предметах из керамической композиции Валентины Булыгиной и в других работах керамистов.

Графика знакомит зрителя с сельскими и городскими пейзажами России, которыми вдохновлялись художники. Работы на выставке традиционны по композиции и технике исполнения: цветная и черно-белая гравюра, офорт и рисунок пастелью. Среди авторов представлены графические работы Георгия Нисского, Станислава Никиреева, Мая Митурича и Никиты Чарушина.

Живописные полотна на выставке привлекают яркими, насыщенными цветами, которые как нельзя лучше передают образ каждого времени года. В экспозиции — пейзажи Татьяны Назаренко, Валерия Кокурина, Александра Пантелеева, натюрморты Игоря Обросова, Бориса Шаманова, работа Юрия Кугача и других художников.

Все экспонаты выставки «Образы России» передают красоту русской природы и показывают, как каждое время года во все времена становится источником вдохновения для художников.

Выставка работает для посетителей с 3 сентября по 13 ноября 2022.

Где? г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 41, Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки).

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