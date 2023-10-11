Выставка «Мгновение Ока» посвящена одной картине – «Вещь вещей», создающей собственную космогонию из живописных элементов.

– «Мгновение Ока» – если между миром эйдоса и миром явлений существует какая-то связь, то осуществлять ее может только свет. В мифе о пещере Платон вообразил современный кинотеатр. Благодаря световому лучу, идеи, существующие как тени на пленке, создают иллюзию полноценной действительности. В античности полагали, что подобным образом устроен человеческий глаз. Мир феноменов возникает в результате этой проекции идеального на экран нашей чувственности. Воображение оперирует тенями, занимающими переходную область между материально-телесным и духовным. Как ночные мотыльки роятся захваченные светом китайского фонарика, так и вещи собираются в огромную кучу, отвечая на наш немой призыв, – говорит художник Егор Дмитриев.

Группа «Россия» – уникальное явление в современном московском искусстве, которая скорее характеризуется как художественное сообщество или круг единомышленников. Группа была основана в начале 90-х годов под крышей знаменитого дома страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, месте обитания неофициальной художественной жизни Москвы. Пропустив через свою мастерскую круги младоконцептуалистов в лице «Инспекции Медицинской Герменевтики» или «Облачной Комиссии», «Россия» сохранила академический стиль живописи, вдохнув в него новейшие идеи и одновременно вернувшись к истокам греческой и мировой философии относительно бытия искусства в мире.

В группу «Россия» входят художники: Иван Дмитриев, Людмила Блок, Егор Дмитриев и Дмитрий Луканин.

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