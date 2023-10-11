Форум классных руководителей завершился 7 октября в Москве. В Гостином дворе на уже третьем таком форуме собрались более 3 000 педагогов со всей страны для обмена опытом и совместной работы над стратегией развития образования в России. 240 000 педагогов - смотрели онлайн-трансляцию. Творческие, открытые и увлеченные люди, готовые осваивать новые технологии. Важно, что за технологиями они видят главное - ребенка, его мечты и стремления, открывают детям возможности и сами учатся новому день за днем вместе с учениками. Что ценно, темы дискуссий в педагогическом сообществе касались стратегических направлений развития страны, развития общества и человека.

Так, первый заместитель Председателя Правления «Движения первых», директор Всероссийского конкурса «Большая Перемена» Наталия Мандрова поделилась мыслями о новом подходе в воспитании и значении коллектива.

- По большому счёту, «Движение первых» — это институт, который призван объединить все сферы, где есть ребёнок и где осуществляется воспитательный процесс, - отметила Мандрова. - Занять ребёнка, погрузить его в общество, подготовить его к жизни в нём. Роль «Движения» — объединение всех, кто заинтересован сегодня в воспитании будущего гражданина, хорошего человека, будущего профессионала. Это очень масштабная идея, очень масштабная задача. У нас выросло поколение педагогов, поколение родителей, которые не воспитывались в детском движении. И нам необходимо не просто создать движение, а возродить педагогические традиции, возродить всё лучшее, что было в детском движении, но при этом осознать изменения, которые произошли за последние 30 лет и сделать движение близким современному поколению. Детское движение — это всегда воспитание в детском коллективе, воспитание в отряде. Это тоже очень непростая история, потому что мы немножко отвыкли воспитывать в коллективе. Сейчас систему нужно сбалансировать, потому что каждая личность действительно уникальна, но реализует она себя всё равно в обществе. Надо сбалансировать эти вот два компонента: с одной стороны — реализация индивидуальных задатков, реализация способностей, талантов каждого человека, но в обществе.

О развитии практики «Обучение служением» рассказал председатель Комитета ГД по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев: «Это новая технология обучения, которую мы внедряем в 126 пилотных университетах с сентября этого года. Президент поддержал идею, чтобы студенты могли не только учиться, но и получать практику в реальных организациях: некоммерческих, социально-ориентированных, государственных. Тогда они могут решать задачи, заказчиком которых выступает само общество. Это возможность сделать значимое дело, несмотря на возраст. С начала следующего года мы в пилотных регионах запустим эту программу в школах для старшеклассников, потому что там тоже есть сегодня проектное дело, индивидуальный проект, и ребята могут, исходя из своей будущей профессии, придумывать инициативы, наставниками которых выступят вузы или НКО».

Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, директор Ассоциации исторических парков «Россия - моя история», член Общественной палаты РФ, руководитель федерального профориентационного проекта «Билет в будущее» Иван Есин отметил необходимость системного подхода в организации работы по сквозной профориентации.

- С 1 сентября в школах России работает единая модель профориентации, - рассказал Есин. - Поставлена задача сделать системной работу по профориентации школьников с 6 по 11 класс. У нас сейчас выстраивается система, в которой есть и профориентационные уроки, и диагностики, и сердце профориентационной работы – профессиональные пробы на предприятиях, в средних специальных и высших учебных заведениях. То, что позволяет школьникам не только услышать и увидеть какую-либо профессию, но и попробовать её руками, познакомиться с навыками. В рамках этой задачи огромное внимание уделяем работе с родителями, с педагогическим сообществом. Сегодня более 50 тысяч педагогов-навигаторов и несколько десятков тысяч родителей участвуют в контуре проекта «Билет в будущее». Школьник с 6 по 11 класс проходит некоторое количество кризисов: возрастных, психологических. И, конечно, ему нужен навигатор, проводник, человек, который поможет ему правильно поставить вопрос – зачем он получает знания и где их будет применять? Для этого и нужен педагог. По всей стране у нас классные руководители, педагоги-предметники, психологи, профориентологи, без них этот проект бы не состоялся.

Проректор РАНХиГС, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин поделился соображениями о том, как передаются принципы от учителя к ученику, и что такое государственность в крайнем ее выражении, рассказав о курсе «Основы российской государственности».

- Курс новый, история страны сложная, отношение к этой истории очень разное. В составе преподавателей люди, пережившие очень разные периоды в своей жизни. По большому счету, этот курс, наверное, первый, который базово построен на логике, на диалектике, на риторике, на всех тех компонентах, которые нужны человеку для того, чтобы он действительно мог стать специалистом, придумывать технологии, а не эксплуатировать чужие. Что же касается преподавателей курса - единственная, наверное, ценность, которую можно разделять, выходя к студенту, это ценность ответственности за ту жизнь, которую проживёт твой студент. И ответственность в том, чтобы передавать ему только те принципы, в которых сам преподаватель искренне уверен, что они приводят к успеху. Просто когда мы живем в обществе, мы вместе с этим обществом. Мы от этого общества и зависим, и делаем его зависимым от себя, а это, в свою очередь, и есть в крайнем выражении государственность.

Политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов отметил, что происходят серьёзные изменения в мире, который утратил свои ценности: «В России задумались о том, как сохранить и, главное, передавать наши духовно-нравственные традиционные ценности другим поколениям. Как продолжить тот процесс, которым занималась наша цивилизация всю свою более чем тысячелетнюю историю. Поэтому были введены внеурочные занятия «Разговоры о важном» в школе. И в высшей школе подготовлен предмет «Основы российской государственности», который представляет собой описание нашего мировоззрения. Там есть те самые точные слова, которые мы ищем, когда хотим поговорить о важных для себя, базовых вещах. О том, что такое любовь, что такое Родина, что такое страна».

Форум классных руководителей стал площадкой для обмена опытом, место для творческих дискуссий, где педагоги со всей страны искали не только новые контакты и впечатления, но и смыслы – то, что в целом отличает профессию учителя от любой другой.

Visited 1 times, 1 visit(s) today