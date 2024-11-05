Галерея Surface Lab Art представляет постоянную монументальную мозаику «Фабрика» Антона Чумака

Монументальная мозаика «Фабрика» — это печать картины современного художника Антона Чумака на керамических слэбах размером 320х120 см. Мозаика собрана из 200 подобных плит и занимает площадь в 642 кв.м, украшая фасад завода по производству керамогранита Kerama Marazzi и Surface Laboratory в Малино (Московская область).

Проект продолжает традицию советского монументально-декоративного искусства, которое было неотъемлемой частью промышленных сооружений эпохи. Индустриальная архитектура определяла образ новых городов, нередко возведенных заново после Великой Отечественной войны или построенных непосредственно для работников различных заводов. Города становились центрами новой промышленности, новой трудовой жизни и пролетарской культуры. В свою очередь, украшающие фабрики мозаики и другие формы монументального искусства прочно входили как в городской пейзаж, так и в культурную память различных сообществ.

С другой стороны, проект акцентирует важность современных технологий, упрощающих актуальные процессы создания монументальных работ для архитекторов, художников и девелоперов. Если сюжеты мозаик, скульптурных композиций и фресок социалистического реализма изображали героев труда, воинов-освободителей, космонавтов, спортсменов, пионеров и колхозников, то в центре мурала «Фабрика» находится сам процесс производства — превращение природных материалов в керамогранитные плиты.

«В детстве завод казался мне неким магическим и сакральным местом. Когда ты приходишь и сначала видишь груды и горы песка и глины — это некий хаос. Посредством производства вся эта масса превращается в структурированные коробочки с ровными, четко посчитанными плитами, которые уезжают на стройки по всей России. И мне было очень интересно визуализировать и интерпретировать этот процесс, чтобы приоткрыть зрителю тот невероятный процесс, который происходит за стенами цеха», — рассказывает автор работы Антон Чумак.

Сегодня производители по всему миру начинают все больше задумываться об архитектуре своих промышленных объектов и о ее связи с общей современной градостроительной философией. Привлечение ведущих архитектурных бюро и современных художников — важная задача для интеграции индустриальных центров в городской ландшафт и формирования комфортной среды как для работников производств, так и для местных жителей и туристов. Целью проекта «Фабрика» было соединение внешнего облика завода с его внутренним содержанием. Картина художника передает дух современного высокотехнологичного производства и сразу демонстрирует зрителю финальный результат работы, предвосхищая дальнейшее путешествие по производственным цехам.

«Для человека, который впервые приезжает на завод, — это возможность в одной картине увидеть образ процесса создания непосредственно крупноформатного керамогранита с помощью единственной в России линии Continua+. Именно она позволяет нам производить плиты форматом до 160х320 см и изготавливать большие объемы и уникальные панно в короткие сроки. Инновационный способ персонализации поверхности дает возможность креативно использовать экстерьер объекта, при этом сохраняя его функциональность, в том числе благодаря абсолютной устойчивости к воздействию окружающей среды. Это универсальное решение, доступное для девелоперов, стремящихся создать уникальные технопарки, которые станут визуальной достопримечательностью места», — отмечает основатель Surface Laboratory Ахмет Кагиров.