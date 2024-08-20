Восстанавливать средневековый степной ландшафт на одном из величайших ратных полей России помогли волонтёры-потанинцы

На протяжении многих лет подбирая и высаживая степные травы, в музее-заповеднике «Куликово поле» возвращают когда-то заросшему бурьяном полю битвы его исторический облик. Методика восстановления признана по всей России и на международном уровне. Амбициозную задачу ― вновь сделать этот ландшафт таким, каким его видели глаза участников Куликовской битвы в XIV веке ― в этом году впервые помогали реализовать волонтёры Школы «Сохраняя наследие» Фонда Потанина. Группа волонтёров также поучаствовала в организации традиционного фестиваля «Сено-Солома». Партнёром Школы «Сохраняя наследие» выступил Фонд «Заповедное посольство».

Приехавшие в заповедник волонтёры Школы Фонда Потанина помогали обрабатывать сильно задернованные растительностью участки и собрали большое количество семян степных растений для последующей посадки. Как подчёркивают сотрудники музея-заповедника, добровольцы оказывают неоценимую помощь в восстановлении степи.

За прошедшие с Куликовской битвы свыше 600 лет дубрава, в которой стоял решивший исход битвы засадный полк Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка Волынского, была вырублена. Степь, где бились русские и ордынские воины ― распахана, а в 90-е заросла бурьяном. Сотрудники музея-заповедника, проведя палеогеографические исследования и отыскав в окрестностях уцелевшие фрагменты степных ландшафтов, выяснили: здесь произрастали четыре вида ковылей, жёлтый лён, мордовник, дельфиниум и др. Именно эти виды и помогали восстановить волонтёры.

«Мы выполняем несколько функций. С одной стороны, восстанавливаем исторический ландшафт, а попутно сохраняем биологическое разнообразие территории. Большинство видов, с которыми мы имеем дело ― дельфиниум, василёк русский, ковыли, лён желтый ― занесены в красные книги. Степи как таковые ― это утраченный в европейской части Евразии ландшафт», ― сообщила руководитель научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника «Куликово поле» Ольга Бурова. По её словам, музей-заповедник проводит всероссийские конференции, где делится опытом восстановления степей с другими регионами. А Европейская группа по изучению сухих травянистых сообществ в 2014 году признала, что работы на Куликовом поле не имеют равных в мировой практике. При этом без помощи добровольцев восстановить степь на обширных площадях одного из величайших ратных полей России невозможно: проект слишком масштабен.

Ещё одна часть работы волонтёров касалась фестиваля «Сено-солома», который проходит в музее-заповеднике «Куликово поле» ежегодно. Красочный фестиваль посвящён историко-культурному наследию и традициям местности. Добровольцы Школы Фонда помогли построить скульптуры и декорации к фестивалю из сена и соломы, собрали букеты и травы для проведения мастер-классов. В своей работе ребята использовали те самые травы, которые составляют исторические растительные сообщества степи, подчеркнув тем самым важность сохранения этого элемента природного и культурного наследия.

Директор программ Фонда Потанина Юлия Лизичева отметила:

«Потанинцы приняли активное участие в подготовке и проведении фестиваля «Сено-солома», который состоялся в «Куликовом поле». Музей стал одной из 25 площадок волонтёрских программ нашей Школы».

Школа Фонда, которая проводится для стипендиатов и грантополучателей Фонда Потанина, уже в третий раз собрала талантливых и амбициозных молодых людей со всей страны, чтобы раскрыть их таланты через волонтёрство. Фонд «Заповедное посольство», партнёр проекта, до конца лета организует 25 волонтёрских смен на особо охраняемых природных территориях и в музеях-заповедниках по всей стране. Музей-заповедник «Куликово поле» к проекту присоединился впервые.

Наталья Данилина, Президент Фонда «Заповедное посольство», сообщила:

«Работа Куликова поля по восстановлению исторических ландшафтов – степи такой, какой она была в древние годы Куликовской битвы – это невероятно важный проект. Работа ведётся уже многие годы, и именно благодаря ей нынешние поколения могут увидеть ту самую степь, которую видели глаза воинов Куликовской битвы. При этом вклад волонтёров Школы Фонда в помощь проекту, сбор степных трав для восстановления исторического ландшафта, конечно, бесценен. С другой стороны, и самим ребятам повезло невероятно. Ведь поучаствовать в таком классном, уникальном проекте удаётся не каждому. Мы рады за них и рады, что у музея-заповедника «Куликово поле» появилось новое партнёрство, которое принесло им таких помощников».

Фото предоставлено пресс-службой Фонда Потанина для АртМосковии